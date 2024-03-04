有團體擬贊助無人機或煙火匯演 陳茂波：消費成經濟重要把手

新一份財政預算案宣布推出多項盛事活動和主題式年會在港舉行，包括煙火及無人機表演。財政司長陳茂波在電視節目表示，本港經濟主要動力來自出口、消費和投資，面對地緣政治格局變化，海外需求減弱，出口受壓，消費成經濟重要「把手」，旅客來港有助刺激經濟，旅遊相關產業鏈長，有助帶動就業。 陳茂波又表示，煙火和無人機匯演每季都會有不同主題，幻彩詠香江亦會重新設計，加上表演會配合餐飲和零售等其他方面配套，料可吸引高質量旅客。旅發局正研究第一期煙火及無人機表演，預料約5月推出。

此外，陳茂波在網誌亦透露，過去數天已相繼有團體表示有興趣贊助無人機或煙火匯演的活動，亦有餐飲及零售業界稱正積極籌備宣傳。他稱，期望打造更多獨特的旅遊亮點，希望他們有更豐富多元的旅遊體驗，「留得耐一啲、使錢盡情啲」，激活本地日夜市道氣氛。 楊潤雄：不追求訪港人次高於某一年 文體旅局長楊潤雄稱，旅客習慣改變和機票費用仍較疫前貴，令旅遊業只恢復疫前七至八成，考慮到整體旅遊業界的復甦情況，冀今年實際數字會高於預測。他又稱，零售業中，珠寶等貴價奢侈品銷售情況不錯，惟日用品受旅客購物模式轉變影響，當局要研究如何吸引旅客在香港逗留更長時間以及消費更多，目前難以訂定目標，強調現時仍要觀察旅客模式變化，不會追求訪港人次要高過某一年的水平。