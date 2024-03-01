港鐵昨晨繁忙時間信號系統故障　涉數據處理器連接不暢順 (更新)

【3月1日更新】港鐵荃灣綫、觀塘綫和港島綫的信號系統，昨日(29日)早上頭班車開出時出現問題，令車務控制中心未能進行自動控制和調度安排，需按既定機制安排3條綫使用備用系統，交由相關車站控制列車運作，以維持服務。港鐵回覆傳媒查詢指，初步發現事件涉及負責信號系統的中央數據處理器與車站數據處理器連接不暢順，向受影響的乘客致歉。港鐵指，3條綫由頭班車起服務大致正常，因此初段未有向乘客作特別通報。至早上繁忙時間，港鐵觀察到個別班次延誤，隨即透過多個渠道通知乘客，並在相關車站加派人手協助乘客。

信號系統昨日中午左右完成修復 至昨日(29日)上午8時50分左右，港島綫天后往金鐘路段的供電系統曾經跳掣，受影響路段內的列車後備電力系統相應啟動，提供電力予列車上的主要設施，包括部分照明和通風系統。相關路段的供電系統，以及受影響列車服務於大約9時回復正常。荃灣綫、觀塘綫及港島綫列車服務，於昨日早上約10時45分逐步回復正常的非繁忙時段班次，而信號系統亦於昨日中午12時52分完成修復，恢復由車務控制中心進行操作。

【2月29日更新】港鐵荃灣綫、觀塘綫和港島綫今日(29日)早上因訊號運作不暢順，個別列車服務或會延誤，至下午近1時完成修復系統。運輸及物流局在社交網站表示，政府非常關注今早港鐵延誤事件，機電工程署已即時到現場進行調查，並要求港鐵公司盡快查明事故成因及提交調查報告。當局續指，報告需要交代事故經過和成因、即時跟進工作、改善措施和落實計劃，確保鐵路運作安全可靠，防止同類事故再次發生。

港島綫同時發生供電故障 在早上上班繁忙時間，有港島綫列車埋站後未能開出，月台逼滿候車上班的乘客。據報，港鐵市區綫除南港島綫外，早上都改為人手調度，另港島綫亦有供電系統故障，導致部分列車出現短暫供電中斷。有網民在討論區表示，乘搭港島綫列車至灣仔站時「成架車突然跳電，停咗。」港鐵早上8時38分宣布3條路綫訊號系統運作不暢順的消息，指工程人員正在處理，其後在10時45分指相關列車服務逐步回復正常班次，惟訊號系統復修工作仍在進行。

張欣宇指後備系統易牽一髮動全身 曾任職港鐵站務經理的「A4聯盟」立法會議員張欣宇，晚上在社交網站引述港鐵消息指，早上的系統故障早於今日凌晨已經出現，因此3條路綫自頭班車起已轉由後備系統運作。他解釋，後備系統雖然可以做到列車調度的主要功能，但其實並非完整，尤其在繁忙時段一旦出現列車乘客求助等原因導致的運作不暢順，便需要重新進行人手設定，形容很容易牽一髮動全身，影響整體運作班次。 張欣宇在系統故障期間，亦發帖解釋市區綫信號故障成因指，今日的故障主要出現在港鐵車務控制中心，中心的電腦無法如常對市區綫進行自動控制和調度安排，幸分布在各車站的備用系統尚能發揮主要功能，讓列車可維持自動模式行車，不至於出現2018年10月觀塘綫、荃灣綫、港島綫和將軍澳綫全部未能自動運作，全港交通癱瘓近6小時的情況。