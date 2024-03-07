申訴專員｜食環署巡查持牌泳池粗疏　找到違規照在表格填滿意

申訴專員公署就食環署監管持牌私營泳池工作，今日(7日)發表主動調查報告。公署指食環署執管數字處於極低水平，在保存巡查記錄、意外通報機制方面，並不理想。

巡查找到違規照在表格上填滿意

公署發現食環署由2017至2023年，每年平均接獲98宗持牌泳池投訴，當中只有1.2宗成立。申訴專員趙慧賢指，違規數字低可能是泳池表現合格；另一個可能是巡查質素欠佳。公署調查發現，食環署人員巡查比較粗疏，即使找到違規也照在表格上填滿意，認為有可能是巡查人員對標準不了解，建議加強員工培訓。

無就持牌泳池發生意外設通報機制

報告又發配，食環署無就持牌泳池發生的意外設立通報機制，除非有傳媒報道等，否則署方不會知道私營泳池曾發生嚴重事故。公署認為，食環署無法調查或跟進意外事故，以及檢討牌照條件是否適切，情況並不理想，建議設立通報機制，要求泳池指定時間內呈報傷亡個案。