申訴專員｜食環署巡查持牌泳池粗疏　找到違規照在表格填滿意

申訴專員公署就食環署監管持牌私營泳池工作，今日(7日)發表主動調查報告。公署指食環署執管數字處於極低水平，在保存巡查記錄、意外通報機制方面，並不理想。
巡查找到違規照在表格上填滿意
公署發現食環署由2017至2023年，每年平均接獲98宗持牌泳池投訴，當中只有1.2宗成立。申訴專員趙慧賢指，違規數字低可能是泳池表現合格；另一個可能是巡查質素欠佳。公署調查發現，食環署人員巡查比較粗疏，即使找到違規也照在表格上填滿意，認為有可能是巡查人員對標準不了解，建議加強員工培訓。
無就持牌泳池發生意外設通報機制
報告又發配，食環署無就持牌泳池發生的意外設立通報機制，除非有傳媒報道等，否則署方不會知道私營泳池曾發生嚴重事故。公署認為，食環署無法調查或跟進意外事故，以及檢討牌照條件是否適切，情況並不理想，建議設立通報機制，要求泳池指定時間內呈報傷亡個案。
食環署接納報告提出的全部建議，並逐步落實多項建議，包括：
- 改善衞生督察填報巡查紀錄的方式，並修訂視察表格的檢查項目，使之更完備齊全；又加入更具體的項目描述，統一巡查標準。改善措施除協助衞生督察作出有系統的巡查外，亦有效提升巡查質素，而持牌人亦更容易了解巡查結果，以便跟進違規事項
- 善用科技改善持牌泳池巡查結果的保存。食環署正優化「牌照資訊管理系統」，包括以電子方式記錄巡查持牌泳池的結果及增設拍攝功能，相關資料和紀錄會直接上傳至系統，以便適時進行分析及提升規管效率
- 為加強泳池使用者共同監察的角色，食環署已於2022年10月增設牌照條件，要求持牌人於泳池入口顯眼位置展示在泳池開放時間應在場當值的救生員數目，除了對持牌人及管理人員起提示作用，亦令資訊更透明，讓泳池使用者容易察覺當值救生員的數目是否足夠，以達致共同監察的目的
- 針對池水水質問題，食環署主動向康文署查詢，參考公眾泳池的做法，預計可於今年第二季完成更新處理池水污染源的指引。食環署及康文署並已就泳池的監督和管理工作舉行首次聯合會議，促進雙方資訊交流和經驗分享
- 食環署將於泳季來臨前向持牌人發信，鼓勵持牌人按泳池的需要提升救生和急救復甦設備，包括設置救生圈、急救箱、抽吸器、供氧器材、自動心臟去顫器等，進一步保障泳池使用者的安全
食環署：不時檢討監管流程和指引
食環署指，一直透過定期巡查和各項監管措施，確保持牌泳池符合《泳池規例》及牌照條件，以保障泳客安全和環境衞生。食環署不時檢討監管的流程和指引，申訴專員公署發表的調查報告有助進一步完善其工作。除了上述已落實的新措施，食環署亦正繼續積極跟進其他建議。