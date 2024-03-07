申訴專員｜1823熱線未能有效處理跨部門投訴

申訴專員公署今日(7日)公布兩項主動調查的結果，其中有關政府1823熱線，認為未能有效處理跨部門投訴及部門之間權責不清的個案，同時未能適時跟進個案。公署建議1823應提升運作效能，並支持及配合完善地區治理方案。

申訴專員公署今日(7日)公布兩項主動調查的結果，其中有關政府1823熱線，認為未能有效處理跨部門投訴及部門之間權責不清的個案，同時未能適時跟進個案。公署建議1823應提升運作效能，並支持及配合完善地區治理方案。

申訴專員趙慧賢認為1823未能有效處理跨部門投訴及部門之間權責不清的個案。(林靄怡攝)

公署調查發現在2018年至去年期間，1823每年平均接獲約55萬宗投訴，因部門拒收而要啟動上呈機制處理的個案約有7,400宗，當中約4,100宗在超出各政府部門一般回覆時限的30天以上才完成跟進，約560宗個案更超過半年仍未完成跟進，情況並不理想。

報告又指，1823接聽電話的能力未能應付服務需求，應對危機能力及其他日常運作有改善空間，過去6年在12秒內接聽來電的比率只介乎61%至74%，長期未能達到比率最少80%的服務指標。

建議進一步應用人工智能科技

申訴專員認為，1823接聽電話能力未能應付服務需求，應對危機能力及其他日常運作有改善空間，建議進一步應用人工智能科技，逐步增加可透過聊天機械人提供的資訊，並加強與部門的協作與溝通。

適時將個案上呈地區治理專組

公署認為1823應把握完善地區治理的契機，支持及配合政府的完善地區治理方案，就涉及地區問題以及重覆出現權責不清問題的個案，制定一套機制及訂定相關工作指引，適當及適時將個案上呈民政事務專員或地區治理專組，以期透過政府的高層架構更有效解決。