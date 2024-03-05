熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-05 04:31:52
日報

破4宗販毒案拘8人 警︰包裝成筍工招攬年輕人參與

分享：
毒品調查科

警方交代案情。

警方偵破四宗販毒案，共檢獲約值1.33億元懷疑毒品，拘捕8名男子，包括一名15歲男學生。警方指，販毒集團通常透過互聯網招攬人手，並將販運毒品包裝成「筍工」，以搵快錢作招徠，吸引年輕人參與。

警方上周四至周六，在全港多區進行打擊毒品行動，搜查多個棄置貨櫃及汽車、住宅單位和迷你倉等，行動中檢獲約95公斤懷疑可卡因、72公斤懷疑氯胺酮及10.4公斤懷疑大麻花，毒品市值約1.32億元。警方指，販毒集團利用這些地點作毒品儲存倉，透過郵寄、客運、貨運等從南美及東南亞等地偷運毒品入境，相信行動成功堵截大批毒品流入市面。

被捕8人，年齡介乎15至60歲，除一人60歲外，其餘均在30歲以下，當中兩名18歲男子及一名15歲學生，該名學生負責管理毒品倉庫。被捕人中，5人報稱無業。8人被暫控「販運危險藥物」罪，案件於3月2及4日在4個裁判法院分別提堂。

毒品調查科

展示檢獲證物。

毒品調查科總警司吳頴詩表示，今次被捕人士大部分為年輕人，「可能有些輟學之後沒有找工作，沒工作又空閒就想賺錢。」而販毒集團看準年輕人較多上網，故透過網上招攬，並將販運毒品包裝成「筍工」，協助運毒人士每次可獲數千至一萬多元報酬，視乎攜帶多少毒品及目的地。

Ad Block

家長應留意子女可有不尋常收入

吳頴詩又提醒家長應多留意子女會否有不尋常收入，如有任何可疑， 應及早介入，免受不法分子利用。警方亦會繼續透過情報主導方式打擊販毒活動。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受