破4宗販毒案拘8人 警︰包裝成筍工招攬年輕人參與

警方偵破四宗販毒案，共檢獲約值1.33億元懷疑毒品，拘捕8名男子，包括一名15歲男學生。警方指，販毒集團通常透過互聯網招攬人手，並將販運毒品包裝成「筍工」，以搵快錢作招徠，吸引年輕人參與。 警方上周四至周六，在全港多區進行打擊毒品行動，搜查多個棄置貨櫃及汽車、住宅單位和迷你倉等，行動中檢獲約95公斤懷疑可卡因、72公斤懷疑氯胺酮及10.4公斤懷疑大麻花，毒品市值約1.32億元。警方指，販毒集團利用這些地點作毒品儲存倉，透過郵寄、客運、貨運等從南美及東南亞等地偷運毒品入境，相信行動成功堵截大批毒品流入市面。

被捕8人，年齡介乎15至60歲，除一人60歲外，其餘均在30歲以下，當中兩名18歲男子及一名15歲學生，該名學生負責管理毒品倉庫。被捕人中，5人報稱無業。8人被暫控「販運危險藥物」罪，案件於3月2及4日在4個裁判法院分別提堂。

毒品調查科總警司吳頴詩表示，今次被捕人士大部分為年輕人，「可能有些輟學之後沒有找工作，沒工作又空閒就想賺錢。」而販毒集團看準年輕人較多上網，故透過網上招攬，並將販運毒品包裝成「筍工」，協助運毒人士每次可獲數千至一萬多元報酬，視乎攜帶多少毒品及目的地。