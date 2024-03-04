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2024-03-04 19:50:14

社福機構競投津助福利項目納新條件　3年內舉辦支持政府活動可加分

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九龍樂善堂去年安排專車接載長者往區議會選舉投票，右為勞工及福利局局長孫玉菡。(資料圖片／林俊源攝)

九龍樂善堂去年安排專車接載長者往區議會選舉投票，右為勞工及福利局局長孫玉菡。(資料圖片／林俊源攝)

政府現時就18區關愛隊的評審準則，包括要愛國愛港、能支持和配合政府領導，以及具備一定地區網絡和服務經驗。社會福利署將在競投新津助福利項目方面推出新安排，包括要求申請的社福機構在過去3年曾舉辦支持政府政策的活動或服務，以及增加在地區建立地區聯絡或服務網絡的評分比重。

社署：愛國愛港機構推政策確保惠及市民

社署回覆《am730》查詢指，今年首季起推行兩項與競投新津助福利項目有關的新措施，包括在評分標準新增過去3年曾舉辦響應或支持政府政策、措施的活動或服務，活動可與社福政策、國情或國家發展、慶祝國慶和香港回歸有關，另會增加在地區上建立地區聯絡或服務網絡的評分比重，突顯地區策略性協作的重要性。 

社署解釋，由愛國愛港、支持特區政府施政的社福機構協助推行福利政策，有利於確保各項福利工作落實到位，惠及有需要市民及弱勢社群。

九龍樂善堂：提供資料「輕而易舉」

九龍樂善堂在去年區議會選舉投票日，安排專車接載荃灣長者鄰舍中心的長者前往投票站，現時並負責營運全港首個社區客廳。樂善堂總幹事劉愛詩支持新安排並認為做法恰當，認為是公開公平公正表現，讓社福機構明白政府標準。

劉愛詩認為，社福機構競投時如果要提供相關資料「是輕而易舉的事」，相信社署會在競投標書列明舉辦多少活動可取得最高分數，有助機構提升標書競爭力。她又說，樂善堂一般會在地區活動認識和與不同地區持分者交流，並有配合政府「居家安老為本、院舍照顧為後援」的方針設計服務。

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