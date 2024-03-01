網上熱話｜前夫獲派公屋讓擁內地物業家人入住 港女：我會篤灰

房屋署近月表明加大打擊濫用公屋，包括查核住戶在內地及海外的物業、與運輸署合作查核所持車輛價值，更研究舉報賞金的可行性。一名女網民近日詢問，指得知前夫獲派公屋後，把單位讓予在內地有物業的家人居住，揚言會對其濫用公屋行為作出「篤灰」舉報，做法獲網民支持。
事主近日在一個討論公屋的facebook群組發文詢問，指有申請公屋人士在內地沒有物業，最終申請到公屋，但對方沒有入住，反而將單位讓給家人居住，家人在內地持有物業，詢問相關安排有否違規。
網民讚識玩 「舉報呢啲人啦，唔使客氣」
不少網民留言回應指屬濫用公屋，「申請人唔住，咁申請嚟做咩？交返單位吧」、「家人冇名係唔可以住喺度，如果戶主冇喺度住，根本可以收返間屋」、「當間屋係私樓，鍾意畀邊個住都得？」、「交返單位畀有需要人士吧，唔好咁自私」，更有人質疑是事主濫用公屋，但事主再解畫是前夫才是個案本身，「我知道後想問大家意見」，笑言「我唔會叫佢（前夫）自首，我會篤灰」，網民大讚「識玩」、「舉報呢啲人啦，對住前夫唔使客氣！」。
根據房委會與公屋租戶所簽訂的租約，承租人及名列在租約上的家庭成員在租約生效日期後1個月內，必須搬入該公屋單位，並須經常持續居住於承租單位內。不論對方是否是家庭成員，准許另一名佔用人居住或佔用其單位，而該人的姓名並未包括在向房屋委員會提交的原有戶籍資料內，可使佔用人承擔涉及作出虛假的聲明的責任，而作出虛假的聲明屬刑事罪行。