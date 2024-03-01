網上熱話｜前夫獲派公屋讓擁內地物業家人入住 港女：我會篤灰

房屋署近月表明加大打擊濫用公屋，包括查核住戶在內地及海外的物業、與運輸署合作查核所持車輛價值，更研究舉報賞金的可行性。一名女網民近日詢問，指得知前夫獲派公屋後，把單位讓予在內地有物業的家人居住，揚言會對其濫用公屋行為作出「篤灰」舉報，做法獲網民支持。

事主近日在一個討論公屋的facebook群組發文詢問，指有申請公屋人士在內地沒有物業，最終申請到公屋，但對方沒有入住，反而將單位讓給家人居住，家人在內地持有物業，詢問相關安排有否違規。