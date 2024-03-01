聯合醫院89歲男病人離世　揭護士入漏電子維生指數紀錄 (更新)

【17:25更新】 聯合醫院今(1日)公布一宗醫療事故，涉及一名89歲男病人在上周離世，其後揭發有護士無按醫生指示，在電子維生指數紀錄系統輸入指令，令其他醫護未有定時檢查該病人的維生指數紀錄，導致病人在入院時只是被記錄血壓、心跳和血含氧量1次，而非主診醫生指示的每4小時1次。就此，院方已向病人家屬致歉，承諾會提供一切所需的協助，又承認事件「不理想」，個案會轉交死因庭跟進。院方指，已就事件向醫管局通報，並會成立根源調查委員會找出改善方法。

聯合醫院內科及老人科部門主管黃思豪指，該病人本身有包括糖尿病等多種長期病患，上月20日晚因重複嘔吐發燒入院，醫護為他量度血壓、心跳和血含氧量，當時所有指數穩定，X光檢查顯示他有肺炎，被送入觀察病房，其後再轉到內科病房。根據醫護和探病親人所講，病人當時情況穩定，可以與人溝通；但到22日清晨5時半，巡房護士發現病人心跳和呼吸停止，床邊有啡色嘔吐物，即時進行急救，但到近6時搶救無效，臨床判斷病人很大可能是吸入嘔吐物窒息死亡。院方指，事件涉及3名護士正在放假。

主管醫生：電子維生報告能影響醫生判斷病情

院方在病人離世後檢視治理程序，發現病人僅在急症室接受過一次血壓、心跳和血含氧量檢查，醫生下達4小時檢查一次的指令未有被執行，其後發現有醫護可能工作繁忙，入漏電子維生指數紀錄，令其他醫護未有定時檢查該病人的維生指數。黃思豪坦言，電子維生報告會影響醫生判斷一部分病情。

院方指，今次事故並不理想，事後已即時提醒護士交更時，要加強留意有否在系統輸入指令，避免同類事情再發生。院方已將事件通報醫管局總辦事處，並會成立根源調查委員會，找出改善方法。