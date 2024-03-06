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本地
2024-03-06 20:35:26

西安青島今起可「自由行」來港　酒店業界料消費力不弱

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西安和青島旅客今日起可申請「個人遊」簽注來港。(資料圖片)

西安和青島旅客今日起可申請「個人遊」簽注來港。(資料圖片)

內地早前公布，今日(6日)起開放西安、青島戶籍居民申請「個人遊」簽注赴香港和澳門，有關簽注持有人可在港澳逗留不超過7日有酒店業人士今日(6日)在電台節目表示，預計他們平均會在港逗留2至3日，消費力不弱，並認為政府未來每個月計劃舉行煙火及無人機表演，可吸引更多遊客，帶動本地消費及餐飲業。

預計本月中下旬旅客增

香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰指，毋須等到長假期，預計本月中下旬，便會有更多西安和青島旅客來港，他們預料平均會在港逗留2至3日，期間會逛廣東道等地方，相信消費力都不弱。他認為政府計劃未來每個月舉行煙火及無人機表演，有助吸引更多遊客帶旺本地消費及餐飲業。

張琪騰提到，3月的酒店預訂率較上月非農曆新年假期的日子高幾個百分點，房價目前未有太大變化，認爲開放更多自由行城市，對本地酒店及旅遊業均有正面幫助，未來會加强與網上平台的合作和推廣，方便旅客更容易找到香港的酒店，惟現時未有計劃與內地景點或高鐵等合作推出套票。

青島首批自由行旅客同日抵港

青島首批自由行旅客同日抵港，旅發局位於機場的旅客諮詢中心，寫上歡迎字句，熱烈歡迎首批來自青島的「個人遊」旅客，旅發局同時向旅客送上心意禮包。

旅發局位於機場的旅客諮詢中心，寫上歡迎字句，熱烈歡迎首批來自青島的「個人遊」旅客，旅發局同時向旅客送上心意禮包。 旅發局位於機場的旅客諮詢中心，寫上歡迎字句，熱烈歡迎首批來自青島的「個人遊」旅客，旅發局同時向旅客送上心意禮包。
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