調查顯示三成半女士沒有檢查乳房 八成半不知乳癌篩查先導計劃

民建聯婦女事務委員會早前進行「女性乳健檢查習慣調查」，訪問了全港逾千名女性。結果發現，三成半受訪者完全沒有乳房檢查的習慣，近四成半受訪者對自我檢查的認識不足。此外，近八成受訪者對政府推行「乳癌篩查先導計劃」毫不知情。委員會對財政預算案中對支援婦女健康未有著墨表示失望，認為政府必須正視及回應婦女的訴求。
是次調查訪問了1,010名全港女性，結果發現，三成半受訪者完全沒有乳房檢查的習慣，包括自我檢查、臨床檢查及乳房X光造影檢查。在40-59歲高風險一族的受訪者中，有定期進行乳房X光造影檢查的不足四成，而在18-39歲的受訪群組中，達六成沒有自我檢查乳房的習慣。另外，近四成半受訪者對自我檢查的認識不足，情況值得關注。至於沒有乳房檢查習慣的主要原因包括費用昂貴、缺乏意識、不知道檢查渠道，以及覺得身體狀況良好而毋須檢查。
篩查先導計劃宣傳不足
近八成受訪者對「乳癌篩查先導計劃」毫不知情。根據政府數據，去年本港45歲至69歲婦女人口近164萬，而截至2023年3月底約有19,300人接受乳癌風險評估。先導計劃的參與人數與政府當初預期兩年的48,000人出現明顯落差，經獲轉介進行乳房X光造影檢查的病人不足5,500人，是全港45至69歲女性人口的0.33%，可見其成效之低。
委員會主席葛珮帆指出，「乳癌篩查先導計劃」成效強差人意，政府投放得資源推行乳癌篩查就應該用得其所，可惜先導計劃的參與人數與政府當初預期的出現明顯落差，證明宣傳不足，希望政府汲取經驗，就先導計劃的宣傳、未來擴展篩查計劃的執行，以及防治乳癌的整體發展規劃作有效的投資，其中包括加快入藥並納入資助。
患者：檢討公立醫院藥物審批及資助機制
60歲的乳癌患者鳳明沒有定期檢查乳房的習慣，疫情時曾聽說政府有資助乳房造影檢查，經了解後覺得手續繁複，加上當時疫情關係，故一直遲遲沒有行動。直至2022年某日突然摸到乳房有硬塊，經超聲波及乳房造影檢查後發現2粒大概1點幾厘米的腫瘤，醫生建議先接受手術移除腫瘤，手術時發現淋巴結有受影響及完成屬性檢測後確診患上HER2型乳癌第三期。她表示,當初如果沒有拖延早一些做檢查，便可以及早發現，及早治療，所以提醒女士定期進行乳房檢查的重要性，並希望政府加大宣傳，讓更多女士了解和認識乳癌篩查計劃。
手術後鳳明轉至公立醫院腫瘤科接受治療，醫生指有單/雙標靶治療方案選擇，需約1年接受18個週期藥物治療，價錢分別為2千多元與2萬多元一週期，若有經濟困難則選擇單標靶或申請坊間雙標靶資助。最後她決定申請資助減輕接近一半藥費接受雙標靶治療，現在她定期檢查情況理想也快完成第18針治療。她希望政府撥更多資源幫助癌症患者，建議檢討公立醫院藥物漫長的審批及資助機制，希望可以加快入藥，讓HER2乳癌患者無錢也可以接受術後雙標靶治療
委員會呼籲女性必須定期進行乳房檢查，及早發現，治療關鍵，並促請政府完善及加強第二階段乳癌篩查計劃，其中必須積極加強宣傳教育；提升乳癌篩查技術，及早以公私營合作模式推展40歲或以上婦女進行乳癌篩查，減輕長遠公共醫療開支。同時，加快藥物註冊程序及審批機制，讓無法負擔昂貴藥物的乳癌患者得到保障。