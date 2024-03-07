譚得志煽動文字案上訴遭駁回 維持定罪及刑期原判(資料圖片)

人民力量副主席譚得志於2020年多次在街站叫喊「光時」等口號，經審訊後被裁定發表煽動文字等11項控罪成立，判囚40個月及罰款5000元。譚得志不服定罪和判刑，早前提出上訴，並提交英國樞密院案例，爭議煽動罪應以煽動暴力為定罪門檻。上訴庭頒下判詞，裁定煽動暴力意圖不是煽動罪必要元素，駁回上訴，維持原判。

上訴庭認為，英國樞密院案例指出，應包含煽動暴力意圖僅為附帶意見，各地煽動意圖必須依據其特定法律框架及社會狀況而定，立法歷史清楚顯示，煽動暴力意圖並非法定煽動罪必要元素，故不能依賴樞密院案例來詮釋，否則會違反立法原意。