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2024-03-01 16:07:30

財政預算案2024｜料下年度垃圾徵費收入17.9億高於預計80%　謝展寰指「唔係特別樂觀或悲觀」

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財政預算案2024｜料下年度垃圾徵費收入17.9億高於預計80%　謝展寰指「唔係特別樂觀或悲觀」

財政預算案2024｜料下年度垃圾徵費收入17.9億高於預計80%　謝展寰指「唔係特別樂觀或悲觀」

財政預算案預測8月1日實施的垃圾徵費，下年度會帶來17.9億元收入，較原先預計徵費初期每年8億至10億元收入高至少80%。環境及生態局局長謝展寰指，「唔係特別樂觀，又唔係悲觀」，是以徵費初期一半市民用指定垃圾袋估算收入。

謝展寰在財政預算案相關記者會上解釋，以往的估算數字沒有根據真實垃圾用量調查，最新在住宅及商業樓宇進行調查，以垃圾重量、使用的垃圾袋數量而得出最新估算數字。他指具體收益仍要視乎真實施行情況，會受市民規律及習慣影響。

謝展寰強調垃圾徵費目的，是鼓勵各界積極回收，而非為政府增加更多收入。而政府已經承諾未來會投入與收費相若的資源推動回收工作，達致「專款專用」效果。他又提及未開始垃圾徵費，政府已經投入很多資源推動減廢回收，在2023至24年的相關支出達到9億元。

電動車首次登記稅寬減額將下調40%，當中電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額下調至17.25萬元。謝展寰解釋，因應電動車技術愈來愈成熟，市面上車款增加，價錢因競爭而下調，各地政府都逐步減少相關資助或津貼，並非香港的獨特做法。他認為電動車價錢下跌，加上車主轉用電動車可大大節省燃油費，相信預算案措施不會影響換車意欲。

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政府指年內會檢討公共交通費用補貼計劃，運輸及物流局局長林世雄指，計劃由2019年至今，無論是津貼比率及津貼上限都改變過幾次，會檢視這些方面，以在財政可持續情況下繼續推行計劃。

有足夠工具應對樓市情況

對於樓市全面「撤辣」，房屋局局長何永賢在同一記者會上指，明白社會主要有兩方面憂慮，一是擔心炒風重現，一是樓市繼續下行。她解釋政府加上金管局有一籃子策略，「只要機制仍在，就會有工具」，有需要時可再調整稅項，亦有壓力測試，相信有足夠工具應對不同情況。何永賢強調當局會一如以往地留意樓價、買賣等趨勢。

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