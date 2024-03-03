財政預算案2024｜楊潤雄盼今年訪港旅客超4600萬　研究如何吸引延長留港

楊潤雄在一個電台節目表示，相信旅客習慣改變和機票費用仍較疫前貴，令旅遊業只恢復疫前七至八成。他又稱，零售業當中珠寶等貴價奢侈品銷售情況不錯，惟日用品受旅客購物模式轉變影響，當局要研究如何吸引旅客在香港逗留更長時間以及消費更多，目前難以訂定目標，強調現時仍要觀察旅客模式變化，不會追求訪港人次要高過某一年的水平。

《財政預算案》提出旅發局會每月舉辦煙火和無人機表演，楊潤雄強調這不會是唯一推動旅遊的方案，只是配合盛事舉辦，當局會推出多元旅遊和配合其他盛事活動，同時希望每月煙火能有不同主題，增加吸引力。他又稱，政府已在協調盛事方面做了大量工作，舉例稱可以前後舉行「一個帶動一個」，或是「錯開」舉行避免太過集中推高酒店房價。

禮貌運動非針對服務旅遊業

另外，楊潤雄表示正計劃在全港推行禮貌運動，增加對社區和不同行業的宣傳，夥拍電視台拍攝的「真人Show」本月將推出。他強調，計劃不只針對服務業和旅遊業，而是希望整體提升社會「好客之道」，「普遍香港人自己都要知道，可能聽日做緊嘅嘢已經面對緊或接待緊一個旅客」，冀其他政府部門一同配合，如民政及青年事務局和教育局。