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2024-03-03 11:55:11

財政預算案2024｜楊潤雄盼今年訪港旅客超4600萬　研究如何吸引延長留港

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政府預計今年訪港過夜旅客人均消費較去年低。(資料圖片／林俊源攝)

政府預計今年訪港過夜旅客人均消費較去年低。(資料圖片／林俊源攝)

新一份《財政預算案》預計，今年訪港旅客人次將按年增加三成半至4,600萬人次，惟每名過夜旅客平均淆費將減一成六至5,800元，他們的留港時間亦微跌至3.2日。文化體育及旅遊局局長楊潤雄認為，估算考慮到整體旅遊業界的復甦情況，包括航空公司運力和管制站運作，希望今年實際數字會高於預測。

政府預計今年訪港旅客人次達4,600萬人次。(資料圖片／林俊源攝) 政府預計今年訪港旅客人次達4,600萬人次。(資料圖片／蘇文傑攝) 政府強調每月放煙火不會是唯一推動旅遊的方案。(資料圖片／美聯社) 政府希望每月煙火能有不同主題，增加吸引力。(資料圖片／美聯社) 楊潤雄表示，禮貌運動共非只針對服務業和旅遊業。(資料圖片／林靄怡攝)

不會追求訪港人次高於某一年

楊潤雄在一個電台節目表示，相信旅客習慣改變和機票費用仍較疫前貴，令旅遊業只恢復疫前七至八成。他又稱，零售業當中珠寶等貴價奢侈品銷售情況不錯，惟日用品受旅客購物模式轉變影響，當局要研究如何吸引旅客在香港逗留更長時間以及消費更多，目前難以訂定目標，強調現時仍要觀察旅客模式變化，不會追求訪港人次要高過某一年的水平。

《財政預算案》提出旅發局會每月舉辦煙火和無人機表演，楊潤雄強調這不會是唯一推動旅遊的方案，只是配合盛事舉辦，當局會推出多元旅遊和配合其他盛事活動，同時希望每月煙火能有不同主題，增加吸引力。他又稱，政府已在協調盛事方面做了大量工作，舉例稱可以前後舉行「一個帶動一個」，或是「錯開」舉行避免太過集中推高酒店房價。

禮貌運動非針對服務旅遊業

另外，楊潤雄表示正計劃在全港推行禮貌運動，增加對社區和不同行業的宣傳，夥拍電視台拍攝的「真人Show」本月將推出。他強調，計劃不只針對服務業和旅遊業，而是希望整體提升社會「好客之道」，「普遍香港人自己都要知道，可能聽日做緊嘅嘢已經面對緊或接待緊一個旅客」，冀其他政府部門一同配合，如民政及青年事務局和教育局。

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