財政預算案2024｜陳茂波：過去有人「唱衰」香港 令資產市場信心不穩

財政司長陳茂波在電台節目表示，預算案決定全面撤銷樓市辣招，是考慮到引入辣招時的市場失效、供不應求情況不會再出現，辣招是時候退場。他又提到，過去有人「唱衰」香港，令資產市場信心不穩，但他預期，本港今年經濟繼續有正增長。

他了解，樓市撤辣下不少市民擔心更難置業，陳茂波回應，一旦市場失效和過度熾熱，隨時可以調整措施，極端情況下可引入空置稅，但目前認為沒有需要。

陳茂波指，樓市辣招退場後，仍要觀察市場反應，因高息口和地緣政治壓力仍然存在，政府希望創造環境，避免本港被外界的打壓言論影響。

陳茂波：過去有人「唱衰」香港

陳茂波在電台節目指，過去一年地緣政治牽動資金流，令樓市股市出現悲觀情緒，不過預期本港今年經濟繼續有正增長，息口亦會向下，相信產資市場會有相應的反應。

有關賣地方面，陳茂波又指，過去有人「唱衰」香港，影響資金流向，令資產市場信心不穩，強調無論市況如何，政府都會繼續造地賣地。

對於防疫期間政府增加不少開支，預算案公佈財政整合計劃，以節流作重點，陳茂波表示，在經濟恢復時，應讓中小企和市民要固本培元，而並非增加負擔，因此增加稅收要慎重處理，同時不應被財政整合阻慢建設北部都會區和河套區等項目，期間要適當發債、投資未來，借助市場資金過渡。