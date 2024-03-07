跨境生遭內地海關撕中史書 教育局：地圖未符國家最新標準 盡快通知出版社更新

網上有社交平台專頁引述教師報料指，一名北區中二跨境生本周一過關時，被內地海關截查搜出一本中史教科書，關員撕掉印有中國地圖的一頁，理由是違反中國法律要求，包括將官方稱呼的「釣魚島」寫為「釣魚台」，亦沒有標示南海「十段線」。教育局指，涉事書本於數年前出版，地圖未符國家最新要求，會盡快通知出版社更新。
涉事的教科書由現代教育研究社出版，書名是《現代智趣中國歷史(第二冊)》。網上社交平台專頁「教育刺針」引述報料教師指「個學生嚇死」，又指自上星期起，文錦渡海關已開始出現相同情況，陸續有學生所持有的同一出版社教科書被撕去相同一頁，北區中學校長會和教育局亦知情，局方力求低調處理。
教科書顧問：兩地應尋求共識
該教科書特約顧問趙雨樂昨在電台節目稱，課本空間有限，且南海是複雜海域，包括很多島嶼，難以鉅細無遺全部都顯示；如果將所有城市和島嶼都放入地圖，反而會令學生感到混亂。他表示，尊重內地對中國地圖的官方說法，但認為香港與內地應尋求共識。
教育局回覆本報查詢稱，涉事教科書於2020年通過評審並納入「適用書目表」。課本當時所刊載的「現代中國全圖」及「中國地勢圖」部分內容，與國家的自然資源部於2023年發布最新版本的中國標準地圖顯示的資料有不一致的地方。由於課本在數年前出版，當中的地圖資料未能完全配合國家對教學地圖的最新要求，教育局會盡快通知出版社更新，亦會通知其他出版社檢視已出版的課本。如有發現地圖資料滯後，必須作出適切跟進。
局方重申，教科書設有嚴謹的機制評審，並有清晰的編纂指引，說明出版社該如何編寫教科書，以配合香港學校課程的宗旨。另外，局方獲悉事件後已即時與相關學校聯絡，了解事件並提供適切支援。