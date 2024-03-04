車Cam直擊｜沙田私家車的士相撞　兩司機落車商討捱撞1死1傷　貨車司機涉危駕致死被捕 (更新)

事發在今日(4日)早上10時38分，現場是沙田大老山公路近碧濤花園。一輛私家車與一輛的士在上址相撞後停在中線，兩名分別68歲及53歲司機落車商議賠償，不料一輛載有貨物的貨車從後駛至，懷疑收掣不及，將兩人撞倒，雙雙傷重倒地。意外後，私家車被撞至打「白鴿轉」，車頭呈逆線停在左邊路肩，的士車尾嚴重凹陷。涉事58歲男貨車司機，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，以及危險駕駛引致他人死亡被捕。

警方和救援人員接報後趕至現場，的士司機頭部嚴重受傷，被送往威爾斯親王醫院救治，私家車司機頭部嚴重受傷，則在現場搶救再送院，最終延至11時38分不治。警方正調查事件。因交通意外，大老山公路往九龍方向近石門交匯處的部份行車線封閉，交通一度繁忙。

的士切線撞及私家車

至下午約4時，再有涉事車Cam片段曝光！肇事的士尾車Cam清楚地拍到驚險一刻。從片段中可見，涉事的士由快線切入中線，其左車尾與私家車的右車頭碰撞，的士隨即將車停在中線，並落車查看車，尾隨的私家車亦將車停泊在的士後方，打死火燈後亦落車檢查車身「傷勢」。

二人無路可退被撞

其間，私家車司機一度表現氣憤，狀似指責的士司機胡亂切線，二人商議對話約70秒後，均目睹一輛貨車突然駛至且無停車迹象，二人欲退無路，由發現貨車起只是3秒，貨車已收掣不及直撞向二人及私家車車尾，私家車被推前撼的士，二人首當其衝彈開，的士再打白鴿轉，尾車Cam最終對着慢線路肩。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 1346與調查人員聯絡。