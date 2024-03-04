車Cam直擊｜馬迷車尾當書枱刨馬經 的士突開車捲走投注飛笑爆網民

每逢賽馬日，馬迷均會聚集馬會投注站外「做功課」，網上近日流傳一段的士後方「車Cam片」，見到黃大仙環鳳街的投注站外，有兩名馬迷以停泊在路邊的一輛的士做「書枱」，專心「刨馬經」準備落注，惟的士司機上車後未有出言提醒，之後突踩油駛走，兩名馬迷當場呆若木雞，更有數張投注飛遺留在車尾冚上被捲走，笑爆一眾網民。

有關片段長約48秒，未有列明拍攝日期及時間，當時投注站外聚集大班馬迷，兩名中年馬迷於路邊手持原子筆，以車尾當書枱「刨馬經」，身穿杏色外套的男子更以車尾冚做書枱劃飛，未有留意司機已返回車上。不知有心抑或無意，的士司機未有出言提醒便開車駛走，兩名馬迷隨即作出反應，將馬經及投注飛捉實，但仍有數張投注飛遺留在車尾冚上，片段最後見到兩名馬迷呆若木雞，望住的士離開，其中一人更「手指指」，似乎對司機有不滿，及後拾回地上的投注飛。