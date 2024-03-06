熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-06 04:31:51
日報

醫局病人數據助61項科研 來季簡化審批盼增競爭

分享：
醫管局 李璧堅 蕭詠詩

李璧堅(左)和蕭詠詩。(羅庸軒攝)

公營醫療現服務全港近九成病人，負責營運的醫管局擁有約55億條數據，醫管局2018年成立數據實驗室後，將20萬名病人數據以隨機抽取及匿名方式，開放予本地大學和科學園部分初創企業用作科研。醫管局指，至今已有61項研究有成果。

在已完成的科研成果中，醫管局把人工智能識別髖關節骨折應用於臨床服務，研究團隊當時利用100萬張X光片，訓練AI協助醫生鑑別髖關節情況，截至去年底已在急症室審視逾7.3萬張X光片，準確度達96%，助醫生早識別髖骨折病患。醫管局高級系統經理李璧堅指，當局有積極引入科研成果到臨床服務，惟過程除考慮技術還要檢視醫療流程和須認證成果，又透露正探討將涉及乙肝和預測心臟病風險的研究，用於臨床服務。

現時科研團隊需向不同聯網各自提出申請，醫管局計劃今季和第三季分別設立「中央臨床研究及創新辦公室」和「聯網臨床研究支援辦公室」，並改由中央統籌跨聯網臨床研究倫理審批，望第二季起精簡流程和加快審批。醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)蕭詠詩稱，期望不涉及直接在病人試驗的研究申請可縮短至30日內審批，較一般約60日快，又指曾有合作夥伴和海外藥廠認為審批時間導致實驗室吸引力不大，希望日後能增加競爭力。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受