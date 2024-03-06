金庸百年誕辰紀念活動下周五開幕 將展出小說角色雕塑 多個還原小說情景佈置供打卡

香港文化博物館將展出由雕塑藝術家任哲創作的 22 件金庸經典作品人物雕塑，包括《神鵰俠侶》的 楊過與小龍女、《射鵰英雄傳》的郭靖、黃蓉等。

金庸一生共創作了15部武俠小說，當中讀者印象深刻的情節數不勝數。適逢金庸(查良鏞)先生的百年誕辰，《俠之大者- 金庸百年誕辰紀念》活動將於年3月15日在香港中環愛丁堡廣場舉行開幕典禮，盛大開啟為期六個月的一系列博物館及公共藝術展覽活動，並聯動香港國際機場、旅遊和文化地標等空間，帶領天下「俠士」重溫武俠經典，致敬金庸先生不朽百年。

《俠之大者 - 金庸百年誕辰紀念》活動透過與本地多位創意專才的跨界合作，將金庸先生筆下的武俠 一一呈現眼前。活動之一「俠之大者 – 金庸百年誕辰紀念 · 江湖盛滙」將於3月15日至7月2日在中環愛丁堡廣場舉辦，免費向公眾開放。由雕塑家任哲創作的10尊金庸小說角色人物雕塑，包括小龍女、楊過、滅絕師太、周伯通、胡斐、范瑤、完顏洪烈、金輪法王、成吉思汗、郭靖將在此展出。