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2024-03-04 11:53:00

頂好大光麵爆紅公開茶餐廳名單及零售點 網民憂香港製造式微(附新界、香港島及九龍名單)

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節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB)

節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB)

近日ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，其中本地生產商「頂好大光麵」負責人受訪，表示早於60年代推出只有麵餅的「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用，不過90年代開始，被內地生產的即食麵搶攻市場，至今只得2成茶餐廳採用。頂好大光麵FB在2月23日更新香港島、九龍區包括灣仔、觀塘、深水埗使用大光麵的餐廳或零售點名單。至2月25日（星期日）亦更新了新界區如元朗、沙田、包門、屯門以至離島等區域使用大光麵的茶餐廳或零售點。至3月3日，頂好大光麵FB更新17間加入嘅舖頭，當中包括九龍城的方榮記沙嗲牛肉專家、沙田冰室、灣仔區港灣茶餐廳、深水埗鴻運車仔麵、觀塘區新永安園美食等。

▼大光麵茶餐廳名單/零售點 港島區及九龍名單▼

大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍觀塘區名單包括好運餐廳、新之食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍深水埗區名單包括番茄師兄及雲石堡等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍深水埗區名單包括鴻運車仔麵及大家食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍黃大仙區名單包括三和茶餐廳及竹園餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍油尖旺區名單包括永星冰室及華記小食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍九龍城區名單包括金豪茶餐廳及君豪餐室等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍九龍城區名單包括方榮記及同一餐室等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島南區名單包括寶膳餐廳及生記食家等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島東區名單包括天天及龍鳳店等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島中西區名單包括康樂茶餐廳及摩登快餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島灣仔區名單包括港灣茶餐廳及金福餐廳等（頂好大光麵 FB）

▼大光麵茶餐廳名單/零售點 新界區名單▼

大光麵茶餐廳名單/零售點 新界離島區名單包括坪洲茶屋及長洲少店主等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界元朗區名單包括歡樂茶室及駿庭坊等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界屯門區名單包括新合成及象屋等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界荃灣區名單包括鄭榮記及新記飲食中心等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界葵青區名單包括東記及美食堂等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界西貢區名單包括張記茶餐廳及師兄茶冰室等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界沙田區名單包括銀泉茶餐廳及金順茶餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界沙田區名單包括銀沙田冰室及小蜜蜂等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界大埔區名單包括撈一番及祥基茶餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界北區名單包括美味多小廚及特適茶餐廳等（頂好大光麵 FB）

▼頂好光身麵銷售地點 荃灣、沙田、元朗等▼

頂好光身麵銷售地點，元朗區包括英記、合成等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，屯門區包括大發、錦興什貨等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，荃灣區包括家興、海寶食品等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，葵青區包括順昌、和記辦館等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，葵青區包括家興、長和等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，西貢及馬鞍山區包括平記、天天等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，沙田區包括永興隆、樂意等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，大埔區包括永興、廣豐超市等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，北區包括盈之屋、超記食品等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，觀塘區包括嘉福食品、金興超級市場等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，觀塘區包括鴻興、和興隆糧食等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，深水埗區包括合昌隆、源泉等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，黃大仙區包括泉記、好又來食品屋等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，黃大仙區包括裕昌隆超市、東山辦館等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，油尖旺區包括裕順興隆超市、家利成等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，九龍城區包括裕順陳興旺食品、百達超級市場等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，香港島區包括海灣裕海寶食品、東區洪記等。（頂好大光麵FB）

內地生產搶攻市場 至今得2成茶餐廳採用

節目播出後引起全城熱議，不少網民表明支持「香港製造」，頂好大光麵昨日在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。頂好大光麵小編稱「經營茶餐廳不容易，仍然會選用和支持香港製造的麵，希望你們都支持他們。」，又指「大光麵不設零售，頂好光身麵=家用版大光麵，每袋有6個麵」，名單可見一般連鎖超市無售，其中筲箕灣家興超市有售。

「頂好大光麵」本地生產商金源食品負責人吳怡於節目表示，其父親早在60年代已推出只供食肆及茶餐廳等採用的麵餅，即沒有獨立包裝及調味粉的「光麵」，有分大個裝的「大光麵」及較小的「細光麵」。他憶述，70年代本港近8成茶餐廳都採用大光麵，但到90年代不少茶餐廳改用內地製的即食麵，如今只有約2成茶餐廳採用頂好大光麵。

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近日ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，其中本地生產商「頂好大光麵」負責人受訪 近日ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，其中本地生產商「頂好大光麵」負責人受訪 節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB) 節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB) 節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB) 節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB)

網民支持香港製造 「由細食到大」 「沙爹牛梗係要配大光麵」

不少網民在「頂好大光麵」社交平台留言，表示支持本地生產的大光麵，「由細食到大，一定支持你，唔好放棄，加油！」、「支持香港製造」、「其實一直好想你哋推出零售，有時打邊爐想食大光麵」、「等到頸長～沙爹牛梗係要配大光麵」；更有多間餐廳表明想採購，亦有網民建議出獨立包裝攻海外市場。

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