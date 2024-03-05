食環署年捉6.55萬隻老鼠 年增逾四成 將推行新鼠患監察計劃

環境局指，防治鼠患工作漸見成效。其中食環署在過去一年(2023年2月至2024年1月)捕獲約65,500隻活鼠，較上一個年度同期（即2022年2月至2023年1月）的約47,200隻增加約39%；當中約26,700隻活鼠由食環署的夜間防治鼠患流動隊捕獲，佔食環署同期在全港捕獲活鼠數目超過40%。

本港長期存在鼠患問題，滅鼠成社會各界的共同目標。環境及生態局今天(5日)就「各界攜手，全港滅鼠行動」(「各界滅鼠行動」)與物業管理、零售、飲食、建造等界代表會面，分享政府最新的滅鼠經驗並加強官商民合作，並推動業界在未來1年採取有效的防鼠、滅鼠措施。

食環署今年會推行新的鼠患監察計劃，計劃每半年進行一次，將在各分區分層抽樣選出約100個地點安裝熱能探測攝錄機，並運用人工智能技術分析出現鼠隻的圖像。食環署及相關部門可以根據調查結果，策劃更有效的防鼠治鼠工作。環境局指，政府稍後會在立法會食物安全及環境衞生事務委員會介紹新鼠患監察計劃詳情。

推展後巷大型垃圾桶計劃

至於各界滅鼠行動方面，環境局提到，食環署前年在多區試行，容許持牌食物業處所在與店舖相連的後巷擺放大型垃圾桶，短暫存放垃圾，以待清潔人員收集，相關計劃成效理想；透露食環署各分區會按實際情况，署方會推展至更多合適的後巷，並呼籲食物業處所踴躍參與。