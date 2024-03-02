馮祥記清盤｜孫玉菡：公司直接聘用約120人 員工如有需要可申請破欠基金

建築商馮祥記集團昨日宣布進入清盤程序，勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工處高度關注事件，已第一時間採取行動，又說據當局了解，馮祥記直接聘用員工約120人，勞工處設有電話專線，讓工友諮詢求助，工友亦可就拖欠薪金、遣散費等問題尋求破欠基金協助。

孫玉菡：破欠基金可提供保障 孫玉菡又說，勞工處亦已接觸相關工會，又說該公司下有二、三判，當局會了解涉及幾多名工友，並會全力提供協助。他強調，如有任何公司結業，僱員如有困難，都可尋求勞工處幫助，如涉及欠薪及遣散費的問題，破欠基金可提供保障。

對於一名64歲男工人今日被發現在新界西堆填區擴建計劃地盤昏迷，送院後不治。孫玉菡說關注事件，相關部門包括勞工處會接觸相關公司了解原因，並為相關家庭提供協助。 勞工處將巡查有大型竹棚架建築地盤 針對啟德早前發生的棚架倒塌意外，​勞工處展開為期兩星期的巡查行動，檢視全港有大型竹棚架的建築地盤，孫玉菡說，稍後會公布，包括過程中發出幾多張警告、督促改善書甚至停工令等，重申巡查中如發現任何不符法律要求，當局都會提出檢控、警告或發出不同類型的通知書。