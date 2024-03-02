馮祥記清盤｜老牌承建商馮祥記遣散員工 建造業總工會助追薪(更新)

網上今早（3月1日）流傳有40多年歷史的本地承建商馮祥記，今日宣布清盤及遣散所有員工，公司官網已停運，辦公室門外貼出清盤告示，由馮祥記承辦的地盤今日所見已停工 。
【3月2日更新】
勞工處表示，十分關注事件，已即時跟進情況。若公司因清盤未能償還欠薪等，會協助僱員向破欠基金申請特惠款項。
至於市建局則表示，已接獲清盤人通知，又指馮祥記的子公司祥記馮祥建築公司，承接了觀塘市中心「自由空間」的建造工程，大部分已完成，會按合約條款處理餘下工程。
此外，房委會及發展局回覆傳媒指，現時與馮祥記集團無工程合約。
香港建造業總工會表示，早上從多方面渠道知悉馮祥記破產及進入清盤程序，工會正密切留意事態發展。部份工友已來電或到總工會秘書處查詢如何追討欠薪，包括大判屬下的工種如機械、油漆、竹棚等，工會現協助工友索償欠薪、代通知金及遣散費，正密切留意事態發展。
直屬員工在上午在總公司召開清盤人會議，公司人事主管將會同直屬員工建立通訊群組，以便報告員工權益事項，方便到九龍西勞工處(地址：長沙灣政府合署)，分批排期完成勞工處、破欠基金申請等手續。至於其他判頭下屬員工可聯絡23886887 /96996903向香港建造業總工會求助。
指資金周轉現問題
網上流傳一則由馮祥記發給員工的重要通知，指由於資金周轉問題，公司已進入清盤程序，形容這是一個極為困難和痛苦的決定，但不得不採取這一步驟以減低各方的損失，宣布由今日起正式遣散所有員工，並已經任命臨時清盤人接管公司、處理資產、債務及其他相關事宜。
馮祥記在1970年代由馮祥創立，最初承包香港房屋委員會公屋基建，但由於前母公司馮祥記集團（瀚智集團前身）出現嚴重虧損，加上香港承建業出現市場競爭、經濟不景，因此要出售股權予台灣鹿港辜家。