馮祥記清盤｜老牌承建商馮祥記遣散員工 建造業總工會助追薪(更新)

網上今早（3月1日）流傳有40多年歷史的本地承建商馮祥記，今日宣布清盤及遣散所有員工，公司官網已停運，辦公室門外貼出清盤告示，由馮祥記承辦的地盤今日所見已停工 。

【3月2日更新】

勞工處表示，十分關注事件，已即時跟進情況。若公司因清盤未能償還欠薪等，會協助僱員向破欠基金申請特惠款項。

至於市建局則表示，已接獲清盤人通知，又指馮祥記的子公司祥記馮祥建築公司，承接了觀塘市中心「自由空間」的建造工程，大部分已完成，會按合約條款處理餘下工程。

此外，房委會及發展局回覆傳媒指，現時與馮祥記集團無工程合約。