《全港中學小小企業家大賽 - 我要做生意》獲26所學校參與　啟發學生創業精神

大合照 - （ 左起）AM730 Media 行政總裁李相雄先生 、香港電腦教育學會公關主任林凱琪老師 、 DreamStarter 計劃總監 及 GRWTH 副行政總裁Angus Wong 、STEM Unicorn 行 政總裁 James Kwan 、香港 電腦教育學會主席朱嘉添 校 長 、資深傳媒及教育工作者鄧明儀 、香港電腦教育學會榮譽主席金偉明校長

由 STEM Unicorn 主辦，香港電腦教育學會協辦的《全港中學小小企業家大賽 - 我要做生意》，已於2024年3月2日（星期六），在theDesk1亞太中心順利舉行。

透過 STEM Unicorn 線上模擬器，建立自己企業，模擬創業中遇到各種困難、挑戰以及作出抉擇，為學生培育全能發展。除了與線上角色一起技能解鎖，大賽於3月2日更設有線下的總決賽，讓學生參與 Pitching（演示）環節，現場實戰，解說公司業務，嘗試以4分鐘贏得評審賞識。

是次參與學校共26間，參加學生於線下的總決賽前（1月22日至2月23日期間）已免費體驗 STEM Unicorn的8個單元，其中每間學校分數最高的三位將會代表學校出席決賽。 大會特邀各界企業行政總裁及高級管理人員組成顧問團隊，當中包括 beingAI 共同創辦人及行政總裁 Jeanne Lim、AllStarsWomen DAO共同創辦人Akina Ho、Merton Global Ventures 創辦人及董事總經理(Managing Director) 及 SOSV 高級顧問 Prem Samtani，及Board Click行政總裁 Brian Chen，於總決中面對面為參賽學生提供意見以 完成企業計劃及預備簡報內容，從而提升學生簡報及創業相關能力。

STEM Unicorn CEO：希望培育更多創新科技小小企業家

STEM Unicorn CEO James Kwan表示，好榮幸有香港電腦教育學會的支持，讓活動可以順利舉辦。這是一個很有意義活動，相信同學在比賽當中可以領略和探索創業精神，希望可以培育更多創新科技的小小企業家。

香港電腦教育學會主席朱嘉添校長致辭時表示，希望透過活動讓同學可以成長，現在有很多資助支援同學實現創業夢想， 鼓勵同學付諸實行。

此外，大會亦邀請特別嘉賓香港資優教育學苑人才培育部總監周世灝先生到現場鼓勵同學，寄語學生繼續發揮他們的天賦，開創自己的軌跡。

評審團隊包括 STEM Unicorn 行政總裁 James Kwan、DreamStarter計劃總監及 GRWTH 副行政總裁 Angus Wong、AM730 Media 行政總裁李相雄，及資深傳媒及教育工作者鄧明儀，根據參賽隊伍的企業計劃內容、表達能力、形體及聲音表現等方面評分，最終由聖保祿學校的隊伍奪得冠軍。

此外，獲獎學校(最多150位學生)可享用1年 STEM Unicorn 的使用權限及獲獎學校的三位參與決賽的學生可獲得 STEM Unicorn 安排暑假工作影子活動(Job Shadowing)。

是次比賽的得獎隊伍分別為：