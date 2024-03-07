《我要做廚神：澳洲版》轉戰香港　參賽者挑戰煮「港式美食」

我要做廚神節目一向吸引不少廚藝精湛的參賽者，透過螢幕分享自己對美食的熱愛，而最新一季《我要做廚神：澳洲版》更衝出澳洲「轉戰香港」，遠道香港取景，參賽者更會挑戰煮「港式美食」。
節目獲旅發局及國泰航空全力支持
《我要做廚神：澳洲版》(MasterChef Australia)今次遠道到香港取景，並將融匯東西的本地文化活現於眼前，帶領觀眾領略香港傳奇美食熱點，以視覺感受香港首屈一指的多元美食體驗。節目亦獲得香港旅發局及國泰航空全力支持。
今集節目的評審團由 Andy Allen、Poh Ling Yeow、Sofia Levin 及 Jean-Christophe Novelli四位組成，一連三集在香港，率領多位廚藝精湛和創意洋溢的素人參賽者，包括以香港熱門景點、世界聞名街頭美食及米芝蓮星級體驗為題材，進行連番廚藝比拼，彰顯香港這美食之都的非凡魅力。
評審大讚香港：有令人目不暇給的美食
與節目淵源最深的評審、第四季《我要做廚神：澳洲版》冠軍Andy Allen分享表示，這是他首度訪港，又表示自己一直對香港充滿憧憬，「因為這裡滿載著令人目不暇給的美食，當中更巧妙融合了不同的文化、大膽的味道與獨特的食材。華麗的米芝蓮食府與熱鬧的街頭檔攤相互輝映，突顯出香港世界級的飲食文化。很高興今季節目讓我與其他評審以及一班參賽者終於可以親歷其中，體驗箇中精髓。」
《我要做廚神：澳洲版》第16季將於澳洲Channel 10及10 Play上架，其中三集將來訪香港進行比賽。