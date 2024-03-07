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2024-03-07 04:31:59
日報

23條立法全速推 若涉勾結境外勢力罪加一等 澄清不會禁社交媒體在港運作

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本港《基本法》23條立法工作如火如荼，政府表示或採納部分從公眾諮詢收集的意見，包括考慮干犯危害國家安全者，若涉及勾結境外勢力應屬罪加一等、制定措施保障處理國安案件或工作的人員，以及在「國家秘密」相關罪行加入「公眾利益」免責辯護等。當局強調，可「斬釘截鐵」澄清不會禁止社交媒體在港運作，又認為可針對潛逃人士制定相應措施，如撤銷其在港護照和專業資格等，「盡一切方法，令佢為行為付出代價。」

攝影：陳奕釗

立法會保安、司法及法律事務委員會和23條立法相關事宜小組委員會昨舉行聯席會議，保安局和律政司以172頁文件總結公眾諮詢結果。當局表示，會參考並把合適建議納入條例草案，包括干犯危害國家安全罪行時，若涉勾結境外勢力應罪加一等、與「國家秘密」相關罪行加入與「公眾利益」相關免責辯護等。

立法會

立法會委員會今日繼續討論23條。

「公眾利益」免責辯護門檻應該很高

有意見認為，禁止非法管有和披露國家秘密的規管範圍，應擴大至包括官員及其家屬私生活、喜好和家庭狀况等，以及把「公務人員」定義一併涵蓋政府服務提供者或營運香港基礎設施的機構。有公眾亦提出，記者專業身份若無官方機構審批和確認，將致任何人都可成為記者和利用新聞自由、公眾利益豁免或阻礙執法。當局指，會考慮公職人員或政府承辦商非法披露以其身份取得、屬「國家秘密」的資料屬罪加一等，又強調「公眾利益」免責辯護須屬很重大的公眾利益、門檻應該很高，而非單純滿足公眾好奇心。

政府亦接到意見指，應採用撤銷專業資格、「吊銷護照」等方式，防止疑犯潛逃海外，以及透過剝奪政治權利作為違反23條人士的處罰、禁止有外國國籍司法機構人員或代表參與涉及23條的調查和審判等。保安局長鄧炳強於立法會聯席會議表示，認為有必要考慮延長被捕人扣留時間，因目前扣留48小時後若缺乏檢控證據，被捕人便可擔保從而潛逃，又稱可考慮撤銷潛逃人士在港護照、減省原有福利和取消專業資格等，「盡一切方法，令佢為行為付出代價。」

鄧炳強促《彭博》自行修正假新聞

有公眾向政府建議，要求Facebook、YouTube等網站撤出香港市場，以及禁止在香港使用Telegram和Signal等加密通訊軟件。新民黨葉劉淑儀在會上關注，《彭博》報道指23條將禁用有關社交媒體，指她已收到很多「恐慌性關注」，包括來自杜拜的朋友，更有人揚言若屬實，子女及優才不會來港。律政司長林定國指，可以「斬釘截鐵」澄清港府絕無任何意圖禁用，因社交媒體屬工具，政府不會阻止工具存在，強調只是針對有人利用、誤用或濫用作散播危害國安資訊，文件則只是引述有關意見。身兼應變反駁隊隊長的鄧炳強希望，《彭博》看到澄清後會自行修正假新聞，否則只會進一步令公信力流失。政府其後發稿，對有關錯誤報道表示強烈不滿和譴責，並在內文形容「假新聞」已影響其可信性和公信力，要求《彭博》須確保往後23條立法相關報道要公正、持平，以免任何讀者受進一步誤導。

23條立法 立法會

葉劉淑儀
「我收好多恐慌性嘅回應，包括杜拜嘅朋友，問我係咪YouTube同Facebook都ban(禁用)喇。有人話佢啲仔女唔返嚟喇，優才唔嚟喇。」

林定國
「可以好斬釘截鐵咁講，
絕對冇任何嘅意圖去禁制任何社交媒體。」

鄧炳強
「我係應變反駁隊隊長，我都想講我留意到無論有任何機會，我哋出咗一啲諮詢，我發覺好多人特登揀一句、兩句出嚟，誤導市民……我相信香港市民眼睛雪亮，係會睇得出邊啲係假新聞、假消息。」

國家秘密罪方面，「A4聯盟」楊永杰關注一般人如意外檢獲有關文件應如何處理，如可否拋進垃圾桶，又或保管文件會否屬犯罪。林定國稱，檢獲國家秘密文件後，按常理應盡快歸還給當局或警方，相信不存在「唔覺意俾人拉咗」。選委界尚海龍就特意以普通話發言，指外媒不實報道已在新來港人士平台引起熱議，更有人討論能否在香港置業，認為政府不能忽視佔總人口逾2%的「搶人才」10多萬「新港人」，呼籲政府要向他們傳遞23條資訊。聯席會議後記者追問林定國和鄧炳強，他們沒回應是否計劃在下周三的立法會大會上，首讀23條條例草案，23條立法相關事宜小組委員會今早將繼續開會。

港區政協引丁薛祥指要清醒地支持立法

另外，主管港澳事務的國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥，昨在北京接見港澳全國政協委員。身兼立法會議員的蘇長荣會後稱，丁薛祥形容當前香港維護國安形勢仍十分嚴峻，所以要敢於與反華勢力、一些顛覆的力量，去敢於鬥爭、善於鬥爭，又要委員十分清醒地支持立法，九分九都不行。另一港區政協、理大校長滕錦光則稱，丁薛祥非常支持香港，指香港在23條立法以後，大家就可以一心一意發展經濟。

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