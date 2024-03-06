23條立法｜政府諮詢期接「其他意見」 有人倡fb YouTube撤出香港　違法收回公屋

特區政府今日(6日)向立法會提交《基本法》23條立法的公眾諮詢結果詳情及回應當中意見。（路透社資料圖片）

特區政府今日(6日)向立法會提交《基本法》23條立法的公眾諮詢結果詳情及回應當中意見，文件亦載列諮詢期間收到的「其他意見」，並非直接涉及立法建議內容，其中有人建議「將facebook、YouTube等網站撤出香港市場」、「住公屋人士若犯23條便需收回單位」，特區政府回應已備悉有關意見，就屬其他政策局或部門的政策範疇的事宜，會轉交相關政策局或部門考慮。

律政司司長林定國強調絕無任何意圖禁制任何社交媒體，質疑將港府有意禁制社交媒體的說法「聽落都唔合理啦」，並且「極有理由懷疑」屬「唯恐天下不亂者」散播危言聳聽的言論。