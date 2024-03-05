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2024-03-05 16:55:40

23條立法｜李家超提早返港　冀盡快完成23條立法

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李家超表示，國家安全風險千變萬化，會盡快完成23條立法。(中通社)

李家超表示，國家安全風險千變萬化，會盡快完成23條立法。(中通社)

第十四屆全國人民代表大會第二次會議今日(5日)在北京開幕，到北京列席開幕禮的行政長官李家超下午見傳媒時被問到23條立法問題，他表示已完成今次行程，隨即返港，又說國家安全風險無日無之，千變萬化，早一日完成立法，就早一日維護好國家安全。

23條立法｜稱國安風險千變萬化   冀早日完成立法

李家超說，政府會盡快完成《基本法》23條立法的工作，首要任務是總結好諮詢的意見，研究怎樣落實政府建議以及收集回來的諮詢意見，再參考外國經驗，融入在草案條文中，政府團隊正努力不懈工作，他已要求團隊盡快做好。

他續指，當政府完成準備工作後，會盡快提交立法會審議，他希望及相信立法會本著早日完成的心態工作，又形容國家安全風險無日無之，千變萬化，保安局收回來的意見是有逾98%支持立法，早一日完成立法，就早一日維護好國家安全。

23條立法｜據報4.15前通過立法

另外，李家超指對於國務院總理李強在政府工作報告提到，支持香港發展經濟、改善民生感到鼓舞，重申特區政府會繼續全面準確堅定不術貫徹「一國兩制、港人治港、高度自治」方針，發揮好「愛國者治港」的力量及價值，團結各界，全力發展經濟改善民生。

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根據政府上周六公布，李家超到北京出席兩會開幕，原定明天(6日)才回香港。有報道引述消息指，有份到北京出席兩會，身兼人大、政協的立法會議員亦會請假回港，出席最快於明天加開的立法會會議聽取政府匯報23條立法諮詢結果，傳在4月15日全民國家安全教育日前通過23條。

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