23條立法｜林定國澄清不會禁制社交媒體在港運作　政府譴責《彭博》錯誤報道 (持續更新)

立法會委員會今午舉行聯席會議，討論《基本法》23條立法公眾諮詢結果。律政司司長林定國表示，可「斬釘截鐵」澄清23條不會禁制社交媒體在港運作，又指極有理由懷疑有人唯恐天下不亂，發表危言聳聽的言論。

葉劉淑儀：《彭博》報道引來恐慌性關注

新民黨葉劉淑儀會上表示，今早接獲很多恐慌性關注，引述《彭博》報道指當局建議禁止社交媒體Telegram、Signal在港運作，亦有杜拜朋友問及是否將禁制Facebook和YouTube，指若屬實，子女及優才不會來港。葉劉表示對這些言論摸不着頭腦。

律政司司長林定國首先指感謝「反華分子」以外的公眾諮詢意見，他澄清政府在向立法會提交的公眾諮詢結果文件中，引述了有意見認為應將有關社交媒體撤出香港，但港府絕無此打算。他解釋社交媒體屬工具，不會阻止工具存在，針對的是有人利用、誤用、濫用社交媒體散播危害國家安全的資訊。他重申香港是資訊自由、言論自由的社會，港區國安法中都列明需要維護這些自由，而香港作為國際中心，依賴資訊自由流通。在維護國家安全的大前提下，要鞏固這些獨特優勢。

保安局局長鄧炳強補充，留意到有人專程挑選文件中的一、兩句，用以誤導市民。他促請《彭博》盡快修正有關的「假新聞」，否則只會進一步失去公信力。葉劉亦建議政府譴責《彭博》，她指任何媒體散播誤導報道，政府均應理論。政府其後強烈不滿和譴責《彭博》有關錯誤報道，形容其錯誤報道港府會立法禁止有關社交媒體在港運作，繼而令人對《基本法》23條立法建議產生誤解和恐慌。

政府要求《彭博》須確保日後23條立法報道公正持平

特區政府嚴正聲明，並無建議禁止任何社交媒體、影片分享平台或串流平台在香港運作。發言人批評報道只片面挑出當中3項所收集的意見，並配以斷章取義的標題，企圖誤導國際社會和特區市民以為特區政府將會採納有關意見，或將禁止相關平台在香港特區運作，其意圖實在令人懷疑。發言人又說，《彭博》的假新聞已影響其可信性，以及其在媒體界的公信力，港府要求《彭博》須確保往後有關《基本法》23條立法的報道公正、持平，以免任何讀者受進一步誤導。