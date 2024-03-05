23條立法｜鄧炳強斥許智峯「衰到冇朋友」　比喻「賊人當然不想香港鎖好門窗」

政府今年內會完成基本法23條立法，保安局局長鄧炳強今早見記者，批評正被通緝的立法會前議員許智峯，近日在網上披露警員和司法人員名單，並呼籲市民協助「起底」。鄧炳強指許有機會違反《港區國安法》和《個人資料（私隱）條例》，怒斥其行為卑劣、「冇人格」，「相信香港人會引以為恥」，更直言他的行為是「衰到冇朋友」。 鄧炳批評有外國政客和涉及國安案件、「走咗佬」的港人惡意抹黑立法工作，又點名逐一反駁他們的言論。他引述英國外相卡梅倫稱「雖然我哋國家都有危害國家安全法例，但同香港唔同，因為英國制度優越過香港」。鄧炳強指每個地方都可因應自己的文化、政治等制定社會制度，強調要互相尊重，「你唔好仲以為係百幾年前嘅帝國時代，我哋要互相尊重，你唔係優越過人，呢個只不過係雙重標準。」

鄧炳強指根據法例保障安全是天經地義 美國駐港澳總領事梅儒瑞早前指，美國公司訪問香港時要使用即棄電話和手提電腦，鄧炳強反駁非法竊聽是美國的「專長」，美國甚至會竊聽外國元首，反問「喺美國做生意係咪都要用即棄電話」，強調香港是根據法例保障安全，形容是天經地義。 英國廣播公司早前在街頭訪問港人對23條立法的意見，大多數人都拒絕回應。鄧炳強表示「我見到嘅人，好多都好主動走嚟話畀我聽好支持23條立法，個別機構點解令到啲人唔敢去答佢問題，呢個我就好難去評論。」

基本法23條立法諮詢上月28日結束，鄧炳強表示至今共接獲13,489份意見書，當中98.6%是支持；有97份(0.72%)的意見書是反對立法。在反對意見書中，鄧炳強指約一半是不具署名或不能辨認身份。而在48份可辨認身份的意見書中，有四分一來自境外反華組織及潛逃到外地的通緝犯；或因為國家安全相關案件、被扣留在獄中、名稱與署名相同的人士。 鄧炳強指有關反華組織包括香港監察、國際特赦組織。他強調23條立法具防禦作用，比喻是為了香港和國家安全而要鎖好門窗，當想危害國家安全的賊人想入內爆竊、當然不想香港鎖好門窗。