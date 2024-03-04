Belgravia Place首輪罕見4小時沽清 撤辣後一手爆小陽春 本月料4千伙新盤搶灘 考驗承接力

政府全面「撤辣」再配合金管局暫停壓力測試及放寬物業按揭成數後的首個周末，樓市即爆「小陽春」！樓市氣氛急回暖下新盤銷情報捷，撤辣後首個全新盤、恒基地產(012)長沙灣巴域街Belgravia Place第1期昨首輪開賣138伙，僅4小時便「一Q清枱」，是繼去年8月長江實業集團(1113)以「震撼價」發售油塘親海駅II後，7個月以來首見。連同其他買賣，剛過去的周末(截至晚上8時)一手新盤共錄324宗成交，按周飆升14倍，更已超過2月全月273宗。發展商推盤亦同步心雄，粗略統計本月或有逾4千伙新盤爭相出籠，學者相信，來周樓市成交量才真正考驗市場承接力。

Belgravia Place第1期昨首輪銷售，以價單形式發售138伙，銷售於早上10時開始，並即場抽籤決定揀樓次序，大批準買家約10時已到達售樓處外輪候入場，現場「人頭湧湧」、「水洩不通」，為近月鮮見場面。

林達民：累積需求多 最壞時間已過

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民說，下午3時半已完成揀樓；由A組優先揀樓，買家需要購入1間實用面積400方呎或以上單位，或購入2至4伙，該時段沽出67伙，他透露有4至5組客戶購入多過1伙；最大手買家更斥1,951.7萬元購入4伙一房戶。他又指，買家主要為跨區人士，年齡31至45歲買家佔整體約八成；亦不乏為非永久居民。由於仍有向隅客，即晚加推3號價單共208伙，折實平均呎價16,076元，鐵定周四(7日)推售208伙。據他指，「不少入市買家在撤辣前已有意認購，撤辣後加快速度決定，而且市場已累積很多需求」，又說「樓市氣氛最壞時間已過，對市場屬好事」。

關焯照料樓市穩 提防發展商突劈價

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，撤辣後首個新盤，市場的確「有啲氣勢」，惟過去數月成交量不高，或是釋放之前積聚的購買力，需觀察多一周去確認成交量是否可維持，若然持續意味迎來「輕微的小陽春」。他指，最重要是二手每月交投量回升至約4,000宗水平，提升買家入市信心，「無成交量嘅嘢會愈買愈驚」，加上發展商維持以市價推盤，「唔好突然大幅劈價」，配合股市回穩，料樓市今年走勢向好。

投資客比例增至兩成 換樓鏈或啟動

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Belgraiva Place屬撤辣後首個開售全新盤，位處九龍市中心，除用家外，亦吸引長線投資收租客，其買家昨出席率達七至八成，用家佔八成，投資者則佔兩成，後者比例較撤辣前上升。他表示，市場轉勢向好，而項目撤辣前開價，訂價克制，故亦成賣點，他料Belgraiva Place有條件加價加推，料加幅2%至3%，相信市場仍有足夠承接力。陳永傑續指，撤辣後樓市交投明顯轉活，尤其一手市場，亦涵蓋不同類別，由細價盤至豪宅均有，反映換樓鏈正在啟動，他更預期本月一手成交可達1,500宗，是去年3月後一年新高。