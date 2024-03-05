TG交友墮援交騙案 49歲漢失490萬

援交騙案再現，事主更失款490萬元！一名男子在社交應用程式結識一名女子，對方聲稱可提供援交服務；事主轉帳4千元後未獲服務，但仍未有懷疑，及後更依指示轉帳合共490萬元予騙徒指定戶口，直至警方發現事主戶口有可疑，事主接到通知始知墮騙局。
49歲男事主，報稱任職文員，早前透過社交應用程式Telegram認識一名女子，其後，對方聲稱可提供援交服務，並誘使事主點擊連結至虛假交友網站。騙徒指事主須付款註冊成會員才可交易，其間「承諾」之後會退還申請款項。
事主不虞有詐，於1月分4次轉帳4,000元給對方一個指定銀行戶口，其後未有退款，亦未獲服務。騙徒以要支付更多金錢才可安排退款等不同藉口誘騙事主再轉帳，事主於1至2月再按指示先後15次轉帳合共約490萬元至對方指定的9個本地銀行戶口。
警方主動聯絡始知受騙
警方反詐騙協調中心人員早前發現事主的銀行戶口有可疑，以Telegram聯絡事主，事主才驚覺已墮入騙局。警方將案列作「以欺騙手段取得財產」處理，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
警務處反詐騙協調中心去年5月推出「騙案預警」計劃，與銀行業界合作，透過分析可疑帳戶，識別潛在騙案受害人，並經過銀行和警方協調，除主動通過電話或調派警務人員親身聯絡潛在受害人，亦新增以短訊方式，適時向受害人發出警示和給予建議，以加強防騙成效。警方亦鼓勵市民使用「防騙視伏器」或流動應用程式「防騙視伏App」，查核收款人銀行帳戶與騙案有否關聯，以查證其交易夥伴是否可疑或高危。
按警方守網者網頁介紹，騙徒多假扮少女在社交平台尋找目標，聊天期間套取對方資料，再表示可提供援交服務；第二步就會假稱擔心警方放蛇，要求事主在見面前先購遊戲積金卡/禮品卡、虛擬資產等作為服務按金；第三步騙徒假扮「經理人」要求事主加碼課金，因已掌握事主個人及社交圈資料，若不依指示再課金，威脅傷害受害人或其家人，事主因擔心依指示轉帳，致蒙受巨大損失。