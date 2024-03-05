TG交友墮援交騙案 49歲漢失490萬

援交騙案再現，事主更失款490萬元！一名男子在社交應用程式結識一名女子，對方聲稱可提供援交服務；事主轉帳4千元後未獲服務，但仍未有懷疑，及後更依指示轉帳合共490萬元予騙徒指定戶口，直至警方發現事主戶口有可疑，事主接到通知始知墮騙局。 49歲男事主，報稱任職文員，早前透過社交應用程式Telegram認識一名女子，其後，對方聲稱可提供援交服務，並誘使事主點擊連結至虛假交友網站。騙徒指事主須付款註冊成會員才可交易，其間「承諾」之後會退還申請款項。

事主不虞有詐，於1月分4次轉帳4,000元給對方一個指定銀行戶口，其後未有退款，亦未獲服務。騙徒以要支付更多金錢才可安排退款等不同藉口誘騙事主再轉帳，事主於1至2月再按指示先後15次轉帳合共約490萬元至對方指定的9個本地銀行戶口。 警方主動聯絡始知受騙 警方反詐騙協調中心人員早前發現事主的銀行戶口有可疑，以Telegram聯絡事主，事主才驚覺已墮入騙局。警方將案列作「以欺騙手段取得財產」處理，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。