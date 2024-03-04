亞洲素食展2024｜3月8日正式開鑼 6,000種素食產品！部分低至港幣$10【附免費門票連結】

隨著素食文化漸趨普及，市場對於高質素的素食商品需求有增無減。全港最大型的素食和綠色生活展覽會—亞洲素食展，將於3月8日至10日（星期五至日）於灣仔會展3FG舉行。適逢素食展踏入10周年，今屆除了有多家參展商推出獨家優惠，部分商品更低至港幣$10，更增設2大特色美食專區！即日起預先登記可索取免費門票，一同享受慢活素食。
素食產品琳琅滿目 超過6,000種產品
作為匯聚高質素素食商品的展覽會，今屆素食展吸引超過300家展商和600個品牌參與，為大家提供超過6,000種素食及綠色生活產品，全面滿足素食愛好者的需求！不但有低卡健康零食、簡單即食預製菜、純素甜品及朱古力、素補健品，更有新派素食、咖啡、氣泡茶及純素酒，以及純素醬料等，可謂應有盡有。
10周年增設2大美食專區 即場品嚐素美食
活蘭印度素食餐廳 SOMOSA
去年素食展增設嚐啡品茶區，為大家搜羅一系列純素咖啡、保健茶、花茶等飲品，今年踏入10周年當然也要有新搞作！今屆新增2大特色餐飲區供公眾即場品嚐各種美味的素食餐點，體驗素食料理的多樣性和創意。特別推介活蘭印度素食餐廳，大家千萬不要錯過餐廳招牌菜式—SOMOSA，將麵團包裹豌豆、馬鈴薯和許多香料再油炸，味道一流！
善膳工坊 素糯米雞
至於中式素食方面，善膳工坊為了令痛風患者或濕熱體質者都可以品嚐糯米雞，特意將高營養的北方粳米做出老少咸宜、美味的純素粳米卷，味道、健康同時兼顧。
緻素坊 黑松露野菌餃
緻素坊出品的黑松露野菌餃亦是小編心水推介之一，緻素坊使用黑松露醬混合蘑菇，味道精緻細膩，每一口都可以品嚐到黑松露的濃郁堅果味，相信大家定會食過返尋味！
咖啡、茶及烘焙專區
今屆咖啡、茶及烘焙專區同樣都是矚目專區之一， 2022年香港咖啡烈酒大賽冠軍Mr. Hasting Ng將會坐鎮素食展現場，為大家沖製其拿手的純素招牌咖啡！同場更有世界珍稀及高品質咖啡豆，例如：巴西純天然雀屎咖啡豆、印尼巴厘島純天然貓屎咖啡豆、巴拿馬翡翠莊園瑰夏咖啡豆等展出，各位咖啡迷千萬不要錯過！
同場加映︰超過80場精彩活動
除了一系列素美食外，為期3天的展會預備了超過80場精彩活動，包括︰
- 素食廚房：現場有名廚坐鎮示範素食料理，從中式到西式、主食到甜品，包你大飽眼福！
- 健康講座：邀請專家分享健康知識。
- 品味工作坊：大家可以親身製作小手工，體驗「素生活」！
- 全新《亞洲素食展之療癒身心年》：透過活動鼓勵大家品嚐美味素食之餘，亦探索思想、身體和精神之間的聯繫。
- 雕刻再生‧塑膠升級再造藝術工作坊：使用藝術技巧將塑膠變成凹陷狀的白文印，把環保及綠色永續生活帶入另一個層次。
- Taste of Veg體健坊及分享會：由國際認證瑜伽導師、醫院營養師、中醫師、健身教練等「健康達人」，提供營養諮詢、飲食指導及健康資訊。
免費獲贈精美禮品 鼓勵實行素食及綠色生活
亞洲素食展多年來得以順行舉行，除了一眾參展商及品牌支持外，市民的踴躍支持亦相當重要。因此，亞洲素食展特意為每天首100名親臨展會的市民，贈送精美禮品一份，禮品先到先得，送完即止。
有興趣參觀第10屆亞洲素食展的讀者，可於3月5日或之前，於網上登記索取免費門票（按此登記），現場購票的入場費為港幣$ 25。
亞洲素食展2024
開放日期及時間：
2024年3月 8 - 9日（星期五至六）11am - 8pm
2024年3月10日（星期日）11am - 7pm
地點：灣仔會展3FG
票價︰港幣25元（現場購票）
預先登記免費門票（直至3月5日）︰https://bit.ly/3T7KfZD