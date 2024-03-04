亞洲素食展2024｜3月8日正式開鑼 6,000種素食產品！部分低至港幣$10【附免費門票連結】

隨著素食文化漸趨普及，市場對於高質素的素食商品需求有增無減。全港最大型的素食和綠色生活展覽會—亞洲素食展，將於3月8日至10日（星期五至日）於灣仔會展3FG舉行。適逢素食展踏入10周年，今屆除了有多家參展商推出獨家優惠，部分商品更低至港幣$10，更增設2大特色美食專區！即日起預先登記可索取免費門票，一同享受慢活素食。

素食產品琳琅滿目 超過 6,000 種產品

作為匯聚高質素素食商品的展覽會，今屆素食展吸引超過300家展商和600個品牌參與，為大家提供超過6,000種素食及綠色生活產品，全面滿足素食愛好者的需求！不但有低卡健康零食、簡單即食預製菜、純素甜品及朱古力、素補健品，更有新派素食、咖啡、氣泡茶及純素酒，以及純素醬料等，可謂應有盡有。

10 周年增設 2 大美食專區 即場品嚐素美食

活蘭印度素食餐廳 SOMOSA

去年素食展增設嚐啡品茶區，為大家搜羅一系列純素咖啡、保健茶、花茶等飲品，今年踏入10周年當然也要有新搞作！今屆新增2大特色餐飲區供公眾即場品嚐各種美味的素食餐點，體驗素食料理的多樣性和創意。特別推介活蘭印度素食餐廳，大家千萬不要錯過餐廳招牌菜式—SOMOSA，將麵團包裹豌豆、馬鈴薯和許多香料再油炸，味道一流！