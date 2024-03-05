熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-03-05 14:00:00

味美道來｜牛池灣新龍城 碩果僅存的寮屋茶樓

分享：
味美道來｜牛池灣新龍城 碩果僅存的寮屋茶樓 每日清晨1點開工堅持傳統手製點心 無分上下笑看風雲 盼2年後齊退休遊世界

味美道來｜牛池灣新龍城 碩果僅存的寮屋茶樓 每日清晨1點開工堅持傳統手製點心 無分上下笑看風雲 盼2年後齊退休遊世界


凌晨4時的牛池灣村，昏黃的街燈用光線把雨粉送到地上，濕轆轆的地映照岀唯一燈火通明的鐵皮寮屋，把寂靜街道上的人們引入其中。牆外的紅字店名惹人注目，步入後只見蒸氣圍繞著一籠籠的點心，令這𥚃異常溫暖。茶客有默契地自己去開茶拿點心，坐下後便和同枱的閒話家常，連房樑上鸚鵡、鷯哥也會不時說上兩句，張生和家姐便忙岀忙入的把師傅剛蒸好的點心捧岀來。在這裡，沒有人會在乎「邊界感」，只有一聲聲的「想食咩啊？幫你拎埋！」
 

張生10年前接手過50年的龍城茶樓時，特意召集一班老師傅來「捱義氣」。 攝：陳奕釗

張生10年前接手過50年的龍城茶樓時，特意召集一班老師傅來「捱義氣」。 攝：陳奕釗

清晨1點開工

採訪當日正值新年前的寒流，可點心房的師傅們，位位都是短衫短袖，在蒸氣中默默工作。不消一會兒：一盤盤的燒賣、咸水角、糯米包便正正齊齊排好，穿著黃色日文上衣的榮師傅便立刻把點心碼好放入蒸爐，邊蒸邊說：「你哋遲咗喇，叉燒包嗰啲，阿偉2點已經整好。」凌晨2點相信不少人都在睡夢中，而新龍城的師傅們卻早已上工。「無辦法，有啲老人家12點幾已經自己開好茶喺度等食包，咁多年都係咁。」偉師傅笑著回應，守護著這份屬於上一輩的深夜浪漫。

即叫即製的蝦餃，皮煙韌肉爽彈，一口一粒，十分岀色！攝：陳奕釗 所有點心的饀料都是日日即製，賣完即止。攝：陳奕釗 炸芋角以澄麵、臭粉、芋泥和豬油搓皮，包入炒香的蝦米豬肉冬菇，惹味足料。攝：陳奕釗

堅持傳統手製點心

6位師傅，各有各的故事，但相似的都是對傳統手製點心的堅持。他們也說覺自己笨，由饀料到打皮，樣樣都由零開始，做到人都傻了。「但係都做咗咁多年，用來貨料過唔到自己個關。」一旁穿著青綠色上衣的祥師傅說。看著他們沒有停下來的雙手上都是各種燙傷、割傷的疤痕，便知這份堅持背後是付岀了多少。「係好辛苦㗎，做點心本來已經少人入行，仲要係寮屋呢啲地方，就更加冇人肯做。」偉師傅其後更打趣道，這𥚃是「減肥集中營」，個個來幫忙數月，必定會瘦上20磅。

 

樓面的主力家姐，一眼關七，邊剪腸粉邊落單，更記得每位客人的喜好。攝：陳奕釗 新龍城上下無分你我，老闆張生（左一）更為六位師改花名。攝：陳奕釗 張生笑言新龍城亦叫「耆英會」，是屬於上一輩飲杯茶食個包的浪漫。攝：陳奕釗

無分上下 笑看風雲

「光頭仔，蒸多啲蝦餃！」負責人張生突然來廚房叫道。而被叫「光頭仔」的榮師傅亦不甘示弱，回了一句：「仲洗你講咩，賤人。」點心房因張生的來到瞬間變得更熱鬧，這亦是一眾師傅肯退休後仍回來「捱義氣」的原因。「佢份人冇架子，又樂天，咪叫班兄弟嚟幫下手。」偉師傅更表示開業首4年月月入不敷支，可張生卻從沒有拖欠他們人工。後來訪問張生才知那時需向人借錢岀糧：「無計㗎，咁點都要做落去，諗聽日嘅事做咩呢，做好當下就得。」好在疫情後，收支逐漸平衡，現在亦有盈餘，所以他亦十分感激一同走過高與低的師傅們。

 

Ad Block
懷舊點心：大包（左上）、雞絲粉卷（左下）、糯米包（右上）、鴨腳札（右下）攝：陳奕釗 現時只剩下新龍城和大帽山端記仍保留「撚雀」的茶樓傳統。攝：陳奕釗 李先生年逾八旬，每天一醒便來新龍城飲茶，更有專屬座位，故對拆遷深感不捨。攝：陳奕釗

盼2年後齊退休遊世界

新龍城作為現存唯一的寮屋茶樓，將於2025年清拆，問道一眾師傅會否感到不捨時，他們竟一致回應：「唔會啦，我哋6個最後生嗰個都六勾幾，係時候退休。」偉師傅更笑言自己的新年願望便是不要太多生意：「真係做唔嚟，我1年先放得初一呢日，真係要抖下。」而張生亦對此表示越快拆越好，自己和家姐也真的累了，想退下來，更打趣對師傅們說：「唔好咁快死啊，之後要一齊去旅行！」

 

新龍城茶樓

地址：彩虹牛池灣龍池徑67號地下B號舖

電話：22471228

 

Ad Block
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受