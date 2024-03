嘉士伯首推獨有香港7欖2024紀念罐 聯同英超利物浦名宿觀摩香港大球場告別戰

「國泰/匯豐香港國際七人欖球賽」將於4月5日至4月7日在香港大球場舉行告別戰,嘉士伯作為中國香港欖球總會的長期合作夥伴以及香港7欖的大會指定啤酒品牌,為紀念香港大球場過去30載的精彩賽事,特意夥拍本地數碼藝術家巫男(Isaac Spellman),以香港7欖為設計概念打造品牌首個本地獨有紀念罐,透過巫男的獨特創作美學,以復古與流行交織的嶄新插畫風格將這場告別戰在紀念罐上重現,藉此與一眾香港及世界各地球迷攜手歡送香港大球場的最後一場香港7欖!

香港 7 欖 2024 嘉士伯紀念罐設計概念

香港7欖2024嘉士伯紀念罐罐身以品牌標誌性的綠色為主調,採用了大膽的線條和色調繪畫香港大球場的天幕和座位,象徵欖球的速度和場內的狂熱氛圍,在煙花盛放的天空下,眾志成城歡送最後一屆香港大球場的七欖盛事。 嘉士伯首次推出具本地元素的紀念罐,為隆重其事,將品牌固有的 標語字句「By Appointment to the Royal Danish Court」,亦罕有地改成「By Appointment to the Rugby Fans of Hong Kong」,極具收藏價值。即日起陸續於各大便利店發售。