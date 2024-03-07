熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-03-07 11:00:00

回南天｜春天濕度超100%？ 5款養生祛濕湯水教學 雞骨草排骨薏米湯/土茯苓四神湯

分享：
回南天｜春天濕度100%？ 5款養生祛濕湯水教學 雞骨草排骨薏米湯/土茯苓四神湯

回南天｜春天濕度100%？ 5款養生祛濕湯水教學 雞骨草排骨薏米湯/土茯苓四神湯

每逢春天來前都特別潮濕，而最近連日濕度更是100%，不少人都因回南天的濕氣而煩惱不已。以下就教大家製作5款養生祛濕湯水，多飲用便可祛濕解倦，成功對抗回南天！

祛濕湯水｜五指毛桃木棉山藥湯 

天氣潮濕時經常會有疲倦易睏的感覺，而五指毛桃就具有行氣利濕、舒筋活絡的功效，配搭山藥更有強健脾胃的作用，再加上芡實、茯苓、炒扁豆、木棉花等祛濕材料，五指毛桃木棉山藥湯便特別適合因濕氣重而感到疲倦的人士飲用，在回南天祛濕之外，還可以健脾補肺，提高身體免疫力。

食材：

五指毛桃1捆／豬骨400g 

山藥1條／茯苓 適量／木棉花 2朵

薏米 適量／芡實 適量／炒扁豆 適量

做法：

1.豬骨與適量薑蔥預先灼水去腥後撈出洗淨。

2.剩餘的乾貨食材洗浄後浸泡15分鐘，山藥去皮切塊備用。

3.將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。

五指毛桃具有祛濕利尿的功效，特別適合濕氣重時飲用。 濕氣重時，疲倦感特別嚴重。 五指毛桃木棉山藥湯不但有效祛濕，還可以健脾補肺，提高身體免疫力。

祛濕湯水｜雞骨草排骨薏米湯 

雞骨草具有清熱利濕、活血散瘀、疏肝止痛等功效，最常見的用法便是於煲涼茶時使用，但其實用於煲湯亦同樣有效，不但具有祛濕利尿的作用，還適合經常熬夜人士去除疲倦或幫助牙肉腫痛人士消炎殺菌。

食材：

雞骨草1小捆／排骨 1條 

蜜棗1粒／陳皮1小片 

薏米 適量／芡實 適量／赤小豆 適量

做法：

1.排骨切塊後放適量薑蔥灼水去腥。

2.雞骨草和陳皮泡洗乾淨，其他藥材洗淨備用。

3.將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。

大部份人都會飲用雞骨草涼茶來清熱解毒。 用雞骨草來煲湯同樣有效達到祛濕的作用。 除了祛濕外，還有效去除疲倦及消炎殺菌。

祛濕湯水｜土茯苓四神湯 

四神湯即是以淮山、芡實、蓮子和茯苓加入豬肉製成的湯水，具有利尿利濕、強健脾胃、養心安神的作用，針對經常消化不良人士特別有效。而加入利水滲濕的土茯苓後便可以增強其祛濕的功效，再配合炒扁豆和赤小豆，針對回南天帶來的潮濕疲倦感便能迎刃而解。

食材：

土茯苓30g／淮山20g／雲苓20g 

蓮子 適量／豬骨300g／炒扁豆 適量

薏米 適量／芡實 適量／赤小豆 適量

做法：

1.乾貨食材洗浄後浸泡15分鐘備用。

2.豬骨與適量薑蔥預先灼水撈出洗淨。

3.將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。

Ad Block
四神湯本來就具有利尿利濕的作用。 加入土茯苓可以增強其祛濕功效。 緩解回南天帶來的疲倦感特別有幫助。

祛濕湯水｜蘿蔔粟米粉葛薏米湯 

不少香港家庭都喜歡用蘿蔔粟米來煲湯，不但味道清甜溫和，還有養顏護膚的作用，而除了最基本的配搭外，加入薏米、炒扁豆和赤小豆便可以增強整體的祛濕功效，有效除濕驅寒、利濕消腫，對潮濕天氣造成的濕熱特別有幫助。

食材：

紅蘿蔔 半條／粟米 1條／粉葛300g

雞腳 5隻／豬骨 2件／陳皮 1片

炒扁豆 適量／薏米 適量／赤小豆 適量

做法：

1.雞腳預先去掉指甲，然後和豬骨與適量薑蔥預先灼水撈出洗淨。

2. 將所有食材放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲2小時即可。

蘿蔔和粟米屬於不少香港家庭都喜歡用來煲湯的食材。 薏米、炒扁豆和赤小豆均具有祛濕的功效。 回南天的潮濕天氣不但令體內濕氣加重，還會使人易腫易倦。

祛濕湯水｜冬瓜薏米赤小豆湯 

如果不想加入太多中藥藥材，可以選擇以冬瓜和薏米為主的冬瓜薏米赤小豆湯 ，冬瓜具有利尿消腫、清熱祛濕的作用，再加入同樣具有祛濕功效的薏米、赤小豆和芡實，便有效改善容易疲倦、浮腫尿少的問題，特別適合改善因回南天所帶來的疲倦。

食材：

豬骨200g／冬瓜 300g

薏米 適量／芡實 適量／赤小豆 適量

做法：

1.豬骨與適量薑蔥預先灼水撈出洗淨備用。

2.冬瓜洗淨後連皮切塊。

3.將剩餘食材洗淨，與豬骨和冬瓜放入鍋中，加入蓋過食材量的水，煲1.5小時即可。

Ad Block
冬瓜薏米赤小豆湯具有清熱祛濕的功效。 煲湯時水量需蓋過食材，約1.5升便足夠。 不要去皮的冬瓜祛濕效果更佳。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受