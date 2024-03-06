國際婦女節｜康得思酒店「川」水療中心養生休閒活動 響應婦女月及世界睡眠日

為響應婦女月及世界睡眠日，香港康得思酒店「川」水療中心將於3月推出一系列活動及護理，由不同範疇的專家主持健康主題活動及體驗，包括舒緩身心的頌缽課程及改善睡眠工作坊、洗滌身心靈的藝術日記療法工作坊，以及忘憂解壓的水療療程等，務求恢復內在的平靜與和諧，提升身心靈平衡。
世界睡眠日｜頌缽課程
3月15日是一年一度的世界睡眠日，賓客可與親友一同遠離鬧市繁囂，在「川」水療中心參與提升睡眠質素的頌缽療癒課程。在資深導師Christy Tang的帶領下深層放鬆腦神經，享受寧謐時刻。
地點：香港康得思酒店41層「川」水療中心小組運動室
時間：2024年3月15日（星期五）下午3時至4時
費用：每位$150
語言：中文
世界睡眠日｜改善睡眠工作坊
除此之外，為響應世界睡眠日及推廣身心健康的重要性，「川」水療中心特別邀請嬰兒及成人睡眠顧問Gemma Fisk分享好眠技巧。在課程中，Gemma將以科學基礎介紹幫助睡眠的方法及建立適合睡眠的環境，全面調整身心。
地點：香港康得思酒店41層「川」水療中心小組運動室
時間：2024年3月15日（星期五）下午6時至7時
費用：每位$150
語言：英文
參加世界睡眠日活動的賓客可於活動當天免費享用健身中心設施及室外恆溫游泳池。有關活動詳情或報名，賓客可WhatsApp至6063 7849或傳電郵至 [email protected]，名額有限，先到先得。
婦女月｜藝術日記療法工作坊
「川」水療中心與女性創立的本地健康品牌Eve Bliss聯合舉辦洗滌心靈的藝術日記療法工作坊，讓女士們在這個婦女月盡情寵愛自己。課程先以穴位按壓配合「川」特色的五行精油放鬆身體，在戶外感受春日氣息，緩緩進入專注的狀態。然後由Eve Bliss的創辦人Amy Tsien及Eve Bliss大使及藝術治療導師Kelly Chen，帶領賓客以日記療法及藝術治療探索内心世界，發掘自我並紓減壓力。最後以精美小吃享受療愈時光，在精神飽滿、輕鬆愉快的狀態下開展週日的旅程。
地點：香港康得思酒店L層The Garage Bar
時間：2024年3月24日（星期日）上午11時至下午1時
費用：免費
語言：英文及中文
婦女月｜「甜睡美肌」水療套餐
優質睡眠能令肌膚由內而外煥發亮澤光芒，同時釋放精神緊張壓力。「甜睡美肌」水療套餐讓賓客先體驗60分鐘安神助眠的全身按摩，治療師以含香根草、洋甘菊及佛手柑成分的芳香寧神精油按壓穴位，幫助身體放鬆；再搭配30分鐘舒緩神經頭部按摩，舒緩深度肌肉緊張，緩解大腦神經緊繃。
體驗療程後，可品嚐由TEA CHÂTEAU推出的「甜夢茶」，蘊含多種助眠草本成份，入口帶有陣陣的玫瑰花香及羅漢果的清甜，能舒緩緊張情緒，減輕疲勞感，有助改善睡眠質量，翌日煥發肌膚水潤光澤。「甜睡美肌」水療套餐價格為每位$1,388。
「甜睡美肌」水療套餐包括：
•60分鐘安神助眠全身按摩
•30分鐘神經紓緩頭部按摩
•TEA CHÂTEAU的「甜夢茶」乙杯
報導可提前致電3552 3510、WhatsApp至6063 7849或傳電郵至 [email protected]直接預訂。