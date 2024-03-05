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生活
2024-03-05 12:30:00

壽司郎3月限定新Menu「春祭」 $32特盛帆立貝/全新純白炸雞+桃肉芝士蛋糕

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壽司郎3月限定新Menu「春祭」 $32特盛帆立貝/全新純白炸雞+桃肉芝士蛋糕

壽司郎3月限定新Menu「春祭」 $32特盛帆立貝/全新純白炸雞+桃肉芝士蛋糕

壽司郎3月新Menu！踏入春天，壽司郎推出期間限定「春祭」新菜單，由36日（三）開始販售，包括$32特盛帆立貝、全新純白炸雞及桃肉芝士蛋糕等。即睇詳情！

踏入3月份，壽司郎推出期間限定「春祭」新菜單，共有17項單品：

純白炸雞塊 ($27)

被壽司郎小編大力推薦的新登場副餐—純白炸雞塊！這次這款炸雞是由純白炸雞塊聞名的東京・日本橋「宮川燒鳥」監修「純白炸雞塊」顧名思義，就是用白色麵糊包裹著的鹽味炸雞。口感外層酥脆，少量的鹹味更能襯托出雞肉鮮嫩多汁的肉香！除了直接原味吃之外，想轉口味的時候，可以搭配清新的柚子醋蘿蔔蓉一起享用。

特盛帆立貝 ($32)

4隻帆立貝疊一起，再配上三文魚子點綴和提鮮，變成像一座小山丘的浮誇壽司。鮮甜飽滿，十分滿足，帆立貝控必食！

炙燒明太子沙甸魚 ($12)

北海道產的沙甸魚，魚味濃郁，表面配上明太子沙律醬，再進行炙燒瞬間把沙甸魚的魚油香氣及明太子的鹹鮮味完美融合。

壽司郎3月限定新Menu「春祭」 特盛帆立貝 32元 純白炸雞塊 27元 增量多多桃肉芝士蛋糕 27元

即睇其他單品！

-【春祭🌸】限定商品於36日（三）正式開售

-【春祭🌸】限定商品於壽司郎全線分店有售

-期間限定商品數量有限，售完即止

熟蝦配生拌赤蝦 17元 醬漬長鰭吞拿魚腩 12元 心太軟 22元 海鮮蜆肉麵豉湯 19元 醬漬松烏賊鰭 12元 大赤貝雙味(大赤貝・裙邊) 22元 炙燒明太子沙甸魚 12元 炙燒焦糖半溶芝士蛋糕 22元 黑鮪大吞拿魚腩配智利海膽 27元 意式羅勒醬櫻鯛 22元 慢烤黑毛和牛配智利海膽 22元 碳烤寒鰆魚 17元 碳烤鰹魚配蘿蔔蓉沙律醬 17元

期間限定【春祭🌸】外賣盛盒$134

除了堂食用餐外，這個月【春祭🌸】的美味壽司也可以外賣帶回家慢慢品嚐！

商品內容：

-慢烤黑毛和牛配智利海膽（1貫）

-黑鮪大吞拿魚腩配智利海膽（1貫）

-醬漬松烏賊鰭（2貫）

-碳烤鰹魚（2貫）

-意式羅勒櫻鯛（2貫）

-醬漬長鰭吞拿魚腩（2貫）

-大赤貝（1貫）

-赤貝裙邊軍艦（1貫）

開賣日期：36

提供店舗：全線分店

價錢：$134（共12貫）

外賣自取下單方式：

1）電話下單

2）來店請前往收銀台下單/來店用餐＋順便外賣下單

-外賣不參與印花卡活動

-【春祭🌸】外賣盛合只限壽司郎外賣自取，Deliveroo不設販售

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期間限定【春祭🌸】外賣盛盒$134

期間限定【春祭🌸】外賣盛盒$134

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