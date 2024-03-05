壽司郎3月限定新Menu「春祭」 $32特盛帆立貝/全新純白炸雞+桃肉芝士蛋糕

壽司郎3月新Menu！踏入春天，壽司郎推出期間限定「春祭」新菜單，由3月6日（三）開始販售，包括$32特盛帆立貝、全新純白炸雞及桃肉芝士蛋糕等。即睇詳情！

踏入3月份，壽司郎推出期間限定「春祭」新菜單，共有17項單品：

純白炸雞塊 ($27)

被壽司郎小編大力推薦的新登場副餐—純白炸雞塊！這次這款炸雞是由純白炸雞塊聞名的東京・日本橋「宮川燒鳥」監修，「純白炸雞塊」顧名思義，就是用白色麵糊包裹著的鹽味炸雞。口感外層酥脆，少量的鹹味更能襯托出雞肉鮮嫩多汁的肉香！除了直接原味吃之外，想轉口味的時候，可以搭配清新的柚子醋蘿蔔蓉一起享用。

特盛帆立貝 ($32)

把4隻帆立貝疊一起，再配上三文魚子點綴和提鮮，變成像一座小山丘的浮誇壽司。鮮甜飽滿，十分滿足，帆立貝控必食！

炙燒明太子沙甸魚 ($12)

北海道產的沙甸魚，魚味濃郁，表面配上明太子沙律醬，再進行炙燒。瞬間把沙甸魚的魚油香氣及明太子的鹹鮮味完美融合。