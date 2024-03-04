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2024-03-04 14:00:00

網上熱話｜港漂女後悔來港生活 力數3大留港辛酸史 內地網民唔撐：在香港過苦日子

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港漂女後悔來港生活 力數3大留港辛酸史 內地網民唔撐：在香港過苦日子

港漂女後悔來港生活 力數3大留港辛酸史 內地網民唔撐：在香港過苦日子

雖然近年有不少人紛紛移居海外，但其實要離開自己住慣住熟的地方，離鄉別井展開新生活，的確需要很大勇氣。近日，一位港漂女在社交平台上的發文就受到眾人關注，只因她為了令子女有更好的發展，不惜與丈夫長期分隔兩地，隻身帶著子女來港生活。然而，香港的生活習慣卻令她難以忍受，除了坦言自己一度後悔之外，更力數留港生活的3大辛酸史，引來大批網民熱議。

 

（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

呻香港3方面超難頂 行路多都變缺點？

事主表示自己為了讓小朋友接受更好的教育，因而決定自己帶著孩子來港生活，惟香港有三大方面令她十分太壓力，包括洗費高、居住環境細，以及在車位貴的情況下要經常行路。她坦言以往在內地每月供樓開支8,000多元、車貸1,000多元，加起來約1.1萬元支出，而現時在香港的住屋1.2萬元、車位每月3,500元，合共1.5萬元，另外每月生活開支約1萬元。至於剛升上幼稚園的孩子沒有報補習班，每月學費1,000多元，每月固定支出共3.6萬元，高昂洗費令她的生活壓力極大。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

一度後悔來港決定 網民揚言：香港的都是苦日子

事主指身邊不少好友都質疑她的決定，認為她現時每月的洗費在內地已經能夠過上豪華舒適的生活，她揚言自己亦一度後悔這個決定，但又表示「為了孩子的教育，一切都值得」。而她亦保持樂觀心態，認為「沒有吃不了的苦，沒有過不了的生活」，只要對孩子未來有幫助，現時捱苦亦不算甚麼。她的發文引來不少網民評論，雖然有網民認為她對孩子的付出很偉大，但大部分網民均唔認同，紛紛表示「接受不了這樣的苦日子」、「對於我來說去香港真的很遭罪」，亦有香港網民反問既然諸多不滿，「來香港搞乜？」

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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