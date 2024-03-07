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2024-03-07 08:00:00

美白祛斑不留瑕｜ YOU MEDICAL BEAUTY速效皮秒碎斑療程 袪斑夠快 夠徹底！

資料由客戶提供

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美白祛斑不留瑕｜ YOU MEDICAL BEAUTY速效皮秒碎斑療程 袪斑夠快 夠徹底！

美白祛斑不留瑕｜ YOU MEDICAL BEAUTY速效皮秒碎斑療程 袪斑夠快 夠徹底！

相信很多女士都曾面對各種色斑、色素的困擾，試過不同的護膚產品都難以令它們消失。即使單靠化妝，也不能夠完全遮蓋色斑。隨著現今醫美療程越趨普及，都市女性會選擇更快速見效的美白療程，追求亮白無瑕肌膚是「變靚」的新標準。想在最短時間內達至美白祛斑？原來激光祛斑都可以一次見效、不反黑！

圖片來源：You Medical Beauty提供 圖片來源：You Medical Beauty提供

主打「速效皮秒碎斑療程」的You Medical Beauty，擁有資深膚質管理專家，亦不斷引入各種頂級醫美儀器，致力為客人提供最新、最快最有效的醫美方案及肌膚護理服務，令顧客可於極短時間內得到滿意的療程效果。而且不會反黑、反白，亦不會結焦，療程後可即時上妝，不影響日常活動，療程時間更比以往大大縮減。讓大家新一年不用繼續帶著色斑示人。

 

You Medical Beauty 速效皮秒碎斑療程

採用全方位AI分析 精準針對肌膚問題

療程前會先進行AI智能光譜皮膚檢測，從結果中更深入了解顧客的肌膚問題。

療程前會先進行AI智能光譜皮膚檢測，從結果中更深入了解顧客的肌膚問題。

徹底解決色斑色素問題，必須清楚知道自己肌膚的狀況！You Medical Beauty 速效皮秒碎斑療程會先為客人進行AI智能光譜皮膚檢測，透過不同的光譜可以清楚黑色素分布的層面、深度、範圍，從而分析到色斑的類型（例如：黃褐斑、老人斑、甚至褐青色痣等）；同時可觀察皮膚底層潛藏的色素，更能偵測到客人有否進行過其他淡斑治療等，深入了解顧客肌膚問題，祛斑更精準、更快速！

完成You Medical Beauty速效皮秒碎斑療程1次後，「AI智能光譜皮膚檢測」即時全方位顯示效果（紅圈位置）。

完成You Medical Beauty速效皮秒碎斑療程1次後，「AI智能光譜皮膚檢測」即時全方位顯示效果（紅圈位置）。

 

升級皮秒激光技術 卓越袪斑效能

You Medical Beauty 速效皮秒碎斑療程升級為「PICO Supreme Skin Perfection 頂尖皮秒技術」，刺激皮膚細胞重組，縮短術後修復週期。

You Medical Beauty 速效皮秒碎斑療程升級為「PICO Supreme Skin Perfection 頂尖皮秒技術」，刺激皮膚細胞重組，縮短術後修復週期。

You Medical Beauty 速效皮秒碎斑療程採用新一代PICO Supreme Skin Perfection 頂尖皮秒技術，利用光震技術將色斑震碎至粉塵，吸收及分解黑色素能力極強，極速被身體代謝排走。一般激光袪斑的選擇性光熱效應，以熱能祛斑較易灼傷皮膚，造成創傷或結焦。PICO Supreme可有效減低療程風險同時刺激膠原蛋白增生，誘發皮膚細胞快速修復及重組，將療程復原期縮至最短！療程後只需簡單的補濕及防曬護理，免除繁複的術後護理。

You Medical Beauty PICO Supreme的光震技術可令熱傷害減少，並徹底震碎黑色素更易排出。

You Medical Beauty PICO Supreme的光震技術可令熱傷害減少，並徹底震碎黑色素更易排出。

 

獨家AO本震系統 袪斑效能提升30%*

內置獨家AO本震系統，強化皮秒震碎黑色素的能力，令黑色素細胞產生光學熱能分解，加速身體代謝及排走被震碎的色斑分子，去除色斑做得更徹底。比2代皮秒效能提升30%*，令不同色斑如荷爾蒙斑、黃褐斑、咖啡斑、老人斑等打得更散、更快！

完成You Medical Beauty速效皮秒碎斑療程後，色斑、色素明顯減少，美白同時嫩膚。

完成You Medical Beauty速效皮秒碎斑療程後，色斑、色素明顯減少，美白同時嫩膚。

You Medical Beauty 新一代PICO Supreme頂尖皮秒技術袪斑效果更勝一籌。

You Medical Beauty 新一代PICO Supreme頂尖皮秒技術袪斑效果更勝一籌。

*與上一代PICO Supreme比較。

 

更多資料：You Medical Beauty 官網

了解／查詢：Whatsapp

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