驚蟄打小人2024｜打小人來源/儀式流程/6大禁忌/最佳位置

「打小人」被列為「非物質文化遺產」，每逢到驚蟄這天，灣仔鵝頸橋都聚集了打小人的市民及一眾「專業打手」。今年的驚蟄為3月5日，本文為大家介紹打小人的起源、儀式、禁忌及最佳地理位置！

驚蟄打小人懶人包2024｜打小人來源

相傳驚蟄這天天氣開始回暖，春雷驚醒冬眠中的動物，但蛇蟲鼠蟻等害物亦同時到處覓食，被視為災星的「白虎」更會開口咬人，所以意味是非、血光等不吉利的事情將發生。而農夫為了驅趕害蟲，以免他們破壞農作物，於是拿鞋子拍打牠們，所以「打小人」亦是用鞋。

另有指，驚蟄當天震雷響徹天上，令小人們的力量氣場轉弱，因此在小人力量未形成之前，透過打小人大力痛擊，有效壓制小人，讓小人遠離自己。 其實一年356日均可打小人，但在驚蟄當天的力量最強。不單可趕走小人，更可迎來貴人。