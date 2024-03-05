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2024-03-05 13:24:16

驚蟄打小人2024｜打小人來源/儀式流程/6大禁忌/最佳位置

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驚蟄打小人2024｜打小人來源/儀式流程/6大禁忌/最佳位置

驚蟄打小人2024｜打小人來源/儀式流程/6大禁忌/最佳位置

「打小人」被列為「非物質文化遺產」，每逢到驚蟄這天，灣仔鵝頸橋都聚集了打小人的市民及一眾「專業打手」。今年的驚蟄為35日，本文為大家介紹打小人的起源、儀式、禁忌及最佳地理位置！

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驚蟄打小人2024｜打小人來源/儀式流程/6大禁忌/最佳位置

驚蟄打小人懶人包2024｜打小人來源

相傳驚蟄這天天氣開始回暖，春雷驚醒冬眠中的動物，但蛇蟲鼠蟻等害物亦同時到處覓食，被視為災星的「白虎」更會開口咬人，所以意味是非、血光等不吉利的事情將發生。而農夫為了驅趕害蟲，以免他們破壞農作物，於是拿鞋子拍打牠們，所以「打小人」亦是用鞋。

另有指，驚蟄當天震雷響徹天上，令小人們的力量氣場轉弱，因此在小人力量未形成之前，透過打小人大力痛擊，有效壓制小人，讓小人遠離自己。 其實一年356日均可打小人，但在驚蟄當天的力量最強。不單可趕走小人，更可迎來貴人。

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驚蟄打小人2024｜打小人儀式

  1. 請神：用三支清香和蠟燭供奉神明。
  2. 稟告：將委託人之姓名、生辰八字等寫在百解靈符上。若要打特定小人，將特定小人的姓名、生辰八字、照片、衣物等代表特定小人身分之物，書寫或置於小人紙上；如無特定對象可寫上「小人」、「是非精」等。
  3. 打小人：把小人紙放在磚頭上，一邊念咒、一邊拍打小人紙部位，直至小人紙破爛為止。
  4. 祭白虎：若在驚蟄日打小人須祭白虎。以黃色的紙老虎代表白虎，祭祀一般是使用小塊生豬肉沾上豬血，放入紙製白虎口中，代表餵老虎，老虎吃飽後便不會再傷人。
  5. 化解：撒芝麻、花生、豆子等以消災解厄。
  6. 祈福：以紅色的貴人紙，為委託者祈求貴人幫助。
  7. 供奉：之後把貴人紙、元寶一起燒掉，供奉鬼神。
  8. 擲筊：投擲出一正一反（聖杯）化表儀式成功，如果三次未能擲出聖杯即要重新開始。
驚蟄打小人2024｜打小人來源/儀式流程/6大禁忌/最佳位置

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驚蟄打小人2024｜打小人6大禁忌

  1. 自己懷孕不能打小人，會傷胎氣。
  2. 打小人對象不可以是孕婦，因為會傷及胎兒
  3. 打小人不應指名道姓，因為「小人」泛指身邊一些不好的事、人，打小人一般不會指名道姓，因為會損個人陰德，導致折福。
  4. 打小人要擇日
  5. 事後需化掉小人衣紙，避免咒語依附
  6. 不能再穿打小人舊鞋，更不能帶回家，以避把霉運帶回家。
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驚蟄打小人2024｜最佳位置

通常打小人首選肯定係銅鑼灣鵝頸橋底，因為這裡面對三岔路口，是最佳的「三煞位」。另外亦可選擇煞氣大且陰暗的地方，如燈柱、橋底、路旁及山邊。但切忌在家或辦公室打小人，因為打小人過程要請神明，建議去鵝頸橋找專業的婆婆代打小人。

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