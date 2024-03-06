熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
好去處
2024-03-06 17:00:00

Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情

分享：
Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情

Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情

來自日本熊本縣的熊本熊部長，今年再度來港。Kumamon Run 2024 HK將於2024414日（星期日）在沙田科學園舉行。

Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情

Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情

Kumamon Run 2024 HK賽事分為競賽類別的8km組別、體驗為主的3km組別和休閒親子樂為主的1km。組別各設有個人組，而3km1km組別更分別設有孖住跑雙人組以及親子組。活動夫將送出一套以Kumamon為主題設計的選手包，包括活動T-shirt、毛巾、索繩袋、號碼布等等，完成賽事更有機會獲得完賽獎牌及電子證書

活動特別版運動Tee選用透氣運動輕巧物料，方便大家往後可以穿上繼續跑步 參賽者均可獲得Kumamon主題選手包

活動日除了路跑比賽外，熊本熊亦會親臨現場與大家見面，為大家落力表演。大會更安排連串驚喜活動、熊本熊打卡位及Pop up store發售Kumamon限量產品，粉絲不要錯過。

Kumamon Run 2024 HK 參賽者與熊本熊合照留念 熊本熊盡派粉絲福利 與粉絲拍手互動 熊本熊為路跑選手打鼓打氣 Kumamon Run 2024 HK 現場設置多個熊本熊打卡位

由即日起至312日，報名人士可享有早鳥報名優惠(個人組$398 、孖住2人組$788及親子組$788)，更可獲得早鳥限量禮品：Kumamon Run 限定掛繩環保咖啡杯一隻，數量有限，先到先得。除了早鳥優惠之外，大會更設計了活動特別版運動Tee供參加者選購，活動特別版運動Tee選用透氣運動輕巧物料，方便大家往後可以穿上繼續跑步。活動名額有限，先到先得，售完即止。

Ad Block
早鳥限量禮品 包括 Kumamon Run 限定掛繩環保咖啡杯一隻 《Kumamon Run 2024 HK》活動組別

Kumamon Run 2024 HK》活動詳情：

活動日期：2024414 （星期日）

活動時間：上午8:30 下午1:00

地點：沙田科學園

賽事：8KM3KM1KM

早鳥優惠：即日起至2024312

報名截止日期：2024331日，額滿即止

官方網頁 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受