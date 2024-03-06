Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情

來自日本熊本縣的熊本熊部長，今年再度來港。Kumamon Run 2024 HK將於2024年4月14日（星期日）在沙田科學園舉行。

Kumamon Run 2024 HK 4月舉行 熊本熊選手包/早鳥禮物詳情

Kumamon Run 2024 HK賽事分為競賽類別的8km組別、體驗為主的3km組別和休閒親子樂為主的1km。組別各設有個人組，而3km及1km組別更分別設有孖住跑雙人組以及親子組。活動夫將送出一套以Kumamon為主題設計的選手包，包括活動T-shirt、毛巾、索繩袋、號碼布等等，完成賽事更有機會獲得完賽獎牌及電子證書 。

活動日除了路跑比賽外，熊本熊亦會親臨現場與大家見面，為大家落力表演。大會更安排連串驚喜活動、熊本熊打卡位及Pop up store發售Kumamon限量產品，粉絲不要錯過。

由即日起至3月12日，報名人士可享有早鳥報名優惠(個人組$398 、孖住2人組$788及親子組$788)，更可獲得早鳥限量禮品：Kumamon Run 限定掛繩環保咖啡杯一隻，數量有限，先到先得。除了早鳥優惠之外，大會更設計了活動特別版運動Tee供參加者選購，活動特別版運動Tee選用透氣運動輕巧物料，方便大家往後可以穿上繼續跑步。活動名額有限，先到先得，售完即止。