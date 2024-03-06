尖沙咀美食｜食肉獸之選！Hue Dining 引入澳洲冠軍牛羊品牌推岀3月5道菜套餐

尖沙咀美食｜食肉獸之選！Hue Dining 引入澳洲冠軍牛羊品牌推岀全新5道菜套餐

如果你是無肉不歡的話，那你一定不能錯過今個3月Hue Dining引入澳洲冠軍牛羊品牌推岀全新5道菜套餐！Hue Dining推出Best of NSW Tasting Menu菜單，透過質樸簡單烹調襯托出食材原味，讓原味道發揮到淋漓盡致。

Hue Dining推出Best of NSW Tasting Menu菜單，透過質樸簡單烹調襯托出食材原味，讓原味道發揮到淋漓盡致。

第一道菜：羊肉配胡桃南瓜佐果仁莎莎 除了享用Hue Dining自家製酸種麵包配煙燻牛油及胡椒莓鹽外，打頭陣的首道菜便是來自澳洲新南威爾斯州Margra羊肉配澳洲時令胡桃南瓜、南瓜籽油及來自澳洲夏威夷果仁莎莎，多款澳洲食材襯托下，令味道鮮美羊肉更為突顯細膩嫩軟的味道。

第二道菜：100日穀飼牛頰肉餃子 第二道菜是澳洲Bindaree所生產穀飼100日牛頰肉為內饀，逐一經人手包製成Sacchetti餃狀，配上洋蔥清湯及片片經醃珍珠洋蔥，最後綴上新鮮歐芹，顆顆牛頰肉餃色彩悅目猶如藝術作品，內饀肉味香濃，肉質柔嫩醇香齊集色香味。

第三道菜：黑安格斯牛前腰脊肉 第三道菜選用澳洲Jack's Creek出產黑安格斯牛前腰脊肉，選用澳洲胡桃南瓜自家製成口感香軟的南瓜丸子，配上番薯、蛋黃醬及啤酒醃洋蔥，味道層次更為豐富。

第四道菜：牧場5+級和牛肩里背肉 第四道菜為澳洲Rangers Valley牧場5+級和牛肩里背肉，配上約克郡布甸、牛油菠菜、牛骨髓汁及薯蓉，經黑安格斯牛與和牛雜交草飼優化生長的里背肉，切割面如大理石紋，口感細嫩入口散發油花，投入獨特難忘的味覺享受。

第五道菜：澳洲傳統甜品蛋白脆餅 最後甜品，享用澳洲傳統甜品蛋白脆餅，低溫烘烤至外脆內軟似棉花糖般酒漬車厘子蛋白脆餅，配搭獨特帶香的檸檬香蜂草及馬鞭草，酸甜車厘子與清新香草配搭得宜。