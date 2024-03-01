復活節2024｜「復活節沙灘獵蛋」住宿優惠 入住只需$3,288 套票連獵蛋通行證

與家人享受寫意親子復活節假期，一家大小一起參與香港的標誌性復活節親子活動「愉景灣沙灘獵蛋奇兵」，讓您盡情獵蛋，親親大自然！ 復活節沙灘獵蛋住宿優惠 適合一家大細 香港愉景灣酒店特別推出「復活節沙灘獵蛋住宿優惠」，於3月28日至4月1日期間入住，優惠價格由HK$3,288*元起，適合兩位成人及一位3至10歲小童，住宿優惠包括山景客房一晚住宿、自助早餐、復活節燒烤自助晚餐及愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華獵蛋通行證一張^ (只限3月28至30日入住的套票)或愉景灣復活節嘉年華通行證一張# (適用於3月31日或4月1日入住的套票)

愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華於3月29至30日（星期五至六），約定3至10歲的小朋友一同踏上大白灣沙灘，成為獵蛋奇兵，發掘埋藏在沙灘中的色彩繽紛復活蛋，贏取總值超過一百萬港元的奬品！

^ 愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華獵蛋通行證 (3 月 29 日至 30 日期間入場 ) 包括獵蛋奇兵歡迎禮品包乙份 (包括掘蛋工具及紀念品)、免費參加獵蛋遊戲乙節(讓一名3至10歲小童入場，為3至4歲小童而設的組別A及D亦包括一名18歲 或以上的同行監護人)、「愉景灣復活節嘉年華」遊戲證乙張：免費參加當日之「愉景廣場充氣樂園」及「愉景北黃金寶單車樂園」