復活節2024｜香港富麗敦海洋公園酒店 惠顧餐飲即可扭蛋贏海畔客房/房間升級/餐飲優惠

2024復活節即將來臨，香港富麗敦海洋公園酒店推出一系列節慶禮遇及體驗，包括節日住宿及餐飲體驗，以及繽「F.U.N.」富麗敦節日體驗。酒店特意於即日至4月7日期間，以節日活動，讓客人「扭」出驚喜愉悅！惠顧餐飲的客人可於指定日子，憑餐飲發票免費參加扭蛋活動，「扭」出驚喜禮遇，獲取精彩禮品！預訂主題住宿，可免費獲贈代幣，網上商店亦有售賣代幣。有關代幣可用以兌換繽「F.U.N.」富麗敦節日體驗，包括尋找復活節彩蛋貼圖活動及更多節日主題工作坊，即睇內文詳情！

香港富麗敦海洋公園酒店｜ 扭蛋 贏 海畔客房/房間升級/餐飲禮遇

酒店於 3 月 16 日至 4 月 7 日期間，推出「扭」出節日喜悅活動，讓惠顧餐飲的客人憑餐飲發票，免費參加扭蛋活動一次^，即時獲取精彩禮遇，盡享難忘的節日假期！精彩扭蛋內藏一系列價值 $388 的驚喜禮品，從住宿、餐飲、健身、水療到探險家日票，式式俱備，為大小客人以驚喜趣味打造難忘海畔假期。

精彩住宿禮遇更包括以 $388 入住海畔客房*、為房間升級至豪華客房或是兒童主題客房。喜愛饌嚐的客人亦可探尋滋味驚喜，於星耀廳、星耀廊、「玉」中菜廳與沙嗲軒享受餐飲禮遇，讓佳節饌頌無限伸延。

品味人仕亦可到富麗敦水療中心享受水療服務與購物禮遇；或是到健身中心與無邊際泳池，憑日票於壯麗動人的南中國海景致下享受完備設施，煥發身心。要享受天倫之樂的客人亦可與家中的小可愛憑禮遇享受探險家免費日票，探索無限精彩。

^每張發票僅限參與扭蛋活動一次，客人必須按條款及細則享用有關禮遇

*需連續入住兩晚，首晚以 $388 入住，翌晚以最優惠房價入住