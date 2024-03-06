復活節2024｜香港富麗敦海洋公園酒店 惠顧餐飲即可扭蛋贏海畔客房/房間升級/餐飲優惠

2024復活節即將來臨，香港富麗敦海洋公園酒店推出一系列節慶禮遇及體驗，包括節日住宿及餐飲體驗，以及繽「F.U.N.」富麗敦節日體驗。酒店特意於即日至4月7日期間，以節日活動，讓客人「扭」出驚喜愉悅！惠顧餐飲的客人可於指定日子，憑餐飲發票免費參加扭蛋活動，「扭」出驚喜禮遇，獲取精彩禮品！預訂主題住宿，可免費獲贈代幣，網上商店亦有售賣代幣。有關代幣可用以兌換繽「F.U.N.」富麗敦節日體驗，包括尋找復活節彩蛋貼圖活動及更多節日主題工作坊，即睇內文詳情！
香港富麗敦海洋公園酒店｜扭蛋贏海畔客房/房間升級/餐飲禮遇
酒店於 3 月 16 日至 4 月 7 日期間，推出「扭」出節日喜悅活動，讓惠顧餐飲的客人憑餐飲發票，免費參加扭蛋活動一次^，即時獲取精彩禮遇，盡享難忘的節日假期！精彩扭蛋內藏一系列價值 $388 的驚喜禮品，從住宿、餐飲、健身、水療到探險家日票，式式俱備，為大小客人以驚喜趣味打造難忘海畔假期。
精彩住宿禮遇更包括以 $388 入住海畔客房*、為房間升級至豪華客房或是兒童主題客房。喜愛饌嚐的客人亦可探尋滋味驚喜，於星耀廳、星耀廊、「玉」中菜廳與沙嗲軒享受餐飲禮遇，讓佳節饌頌無限伸延。
品味人仕亦可到富麗敦水療中心享受水療服務與購物禮遇；或是到健身中心與無邊際泳池，憑日票於壯麗動人的南中國海景致下享受完備設施，煥發身心。要享受天倫之樂的客人亦可與家中的小可愛憑禮遇享受探險家免費日票，探索無限精彩。
^每張發票僅限參與扭蛋活動一次，客人必須按條款及細則享用有關禮遇
*需連續入住兩晚，首晚以 $388 入住，翌晚以最優惠房價入住
香港富麗敦海洋公園酒店｜尋找復活節彩蛋貼圖活動/主題工作坊
海畔繽紛復活節住宿優惠，由即日起至4月7日為賓客帶來歡樂溫馨的親子時光，禮遇包括兩位成人和一位兒童的每日早餐以及每房每晚 3 個節慶代幣，價格由每房每晚$2,290起（另收加一服務費）。
節慶代幣可用於自選節慶禮遇或換取指定節慶禮物，客人可憑代幣，於3月16日至4月7日期間，參加尋找復活節彩蛋貼圖活動，讓節日滿載動人時刻。復活節彩蛋貼圖將遍佈酒店每個角落，讓大小客人在海景伴襯下，享受節日尋蛋的樂趣，令親子時刻更動人難忘！復活節彩蛋貼圖上載有二維碼，客人只需輕輕一掃二維碼，便可收集酒店吉祥物富富與麗麗熊貓主題圖片，贏取節日禮遇。
即日至4月7日，客人亦可參與其他不容錯過的節日繽「F.U.N.」富麗敦體驗，包括復活兔盆景工作坊、復活節彩蛋製作繪畫工作坊、流體兔子製作工作坊一節、復活節曲奇裝飾工作坊、海上探尋古蹟體驗、復活節限量版酒店吉祥物富富熊貓毛公仔一隻與更多精彩體驗等。
繽「F.U.N.」富麗敦節日體驗代幣（每個$150）亦於網上商店有售，讓住客與饕客自選節日活動，享受愉悅精彩的海畔假期。
為慶祝復活節來臨，香港富麗敦海洋公園酒店將提供各式美饌佳餚，從休閒的本地美食到精緻餐飲，定能滿足賓客對美食的不同需求。
香港富麗敦海洋公園酒店｜星耀廊「茗茶芳香春日下午茶」
希望悠閒地享受美好的午後時光的賓客，可選擇於星耀廊享用色彩繽紛的期間限定「茗茶芳香春日下午茶」。茗茶芳香春日下午茶融合了多款茶香味道，從精緻的伯爵茶醃吞拿魚開始，伯爵茶的香氣與鮮甜吞拿魚相得益彰，誘人的茶葉蛋沙律迷你漢堡，配上魚子醬和新鮮烘焙的法式牛油麵包。滿足嗜甜的味蕾，香脆堅果配搭清新玄米茶芝士蛋糕、精緻細膩的開心果泡芙等。品味春日的味道，下午茶以典雅的三層銀架呈上，配以經典原味英式鬆餅及香橙鬆餅，讓喜悅的下午茶時光更添圓滿。
推廣日期：即日至 3 月 17 日
供應時間：每天下午 3 時至 5 時 30 分
價錢：$788起*（兩位用）
香港富麗敦海洋公園酒店｜星耀廳「環球美饌自助餐」
星耀廳將於即日至 4月30 日，呈獻豐盛的環球美饌自助餐，為您帶來極致海洋滋味。餐廳從世界各地嚴選一系列時令海鮮，包括鮮嫩多汁的松葉蟹腳、麵包蟹和油甘魚等。品味一系列廚師精選包括新加坡三巴燒烤魔鬼魚和避風塘蝦碌，以鮮味滿載的奢華海鮮盛宴俘虜您的味蕾。暢享美味的前菜後，重點推介包括慢煮美國頂級安格斯肉眼扒、羊腿等，讓鮮味於舌尖上盡情綻放。酒店糕餅廚師團對更為您準備了琳瑯滿目的甜品亮點包括酒店馳名的班蘭蛋糕及朱古力噴泉，為美食盛宴劃上甜蜜句號。
復活節主題甜品將於3月25日至 4 月 1 日登場。重點推介包括十字包、薰⾐草開⼼果蛋糕、朱古力復活蛋、⽢筍蛋糕、朱古⼒噴泉和芒果椰⾹泡芙等。
復活節自助午餐 (3 月 29 至 31 日)
供應時間：中午 12 時至下午 2 時 30 分
價錢：成人 $568 ; 小童 $288
復活節自助晚餐 (3 月 29 至 31 日)
供應時間：晚上 6 時至晚上 9 時 30 分
價錢：成人 $828；小童 $418