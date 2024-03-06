復活節2024｜黃金海岸x mamasmart「復活彩蛋童樂日」 玩盡「滾彩蛋」障礙賽/「換」蛋樂/賓尼高爾夫/Bingo轉轉樂

復活節長假期即將來臨，即使沒有外遊的打算，在港都能過一個充滿節日氣氛的復活節！黃金海岸於3月29日至4月1日期間，聯乘mamasmart舉辦「Eggcellent Easter Carnival復活彩蛋童樂日」，在大草地舉行的嘉年華包括12個復活節最刺激好玩的攤位遊戲，等著您帶小朋友打扮成可愛的應節小雞或白兔來挑戰，當中最鬥智鬥力的主打「滾彩蛋」障礙賽，參照每年白宮內的滾彩蛋復活節活動，黃金海岸更將難度升級，參賽者需要在草地上以長柄湯匙將雞蛋向前滾動，再保持穩定跨越障礙物，成功在限時內將復活蛋送到終點即可勝出！第二主打「換」蛋樂遊戲，小朋友需要互相交換復活蛋，直到集齊5隻相同顏色的復活蛋，考驗其溝通能力，亦可透過遊戲結識新朋友！另有超過10項挑戰小朋友手眼協調、靈活性的遊戲，全方位讓小朋友沉浸於歡樂的復活節氣氛。

黃金海岸 x mamasmart「復活彩蛋童樂日」

漫遊復活節市集等著一家大細來尋寶 同期商場亦舉辦復活節市集，近30檔手作攤位齊集，等著一家大細來尋寶；而香港黃金海岸酒店亦推出多個節日慶祝活動，包括「復活節繽 FUN親子住宿計劃」與小朋友入住黃金海岸酒店的豪華海景客房，展開一趟奇妙愉悅的復活節親子之旅，以及「復活節滋味美饌」一系列豐富多彩的美食盛宴，讓您享受一個難忘的節日假期。立即全家總動員出發黃金海岸，一齊狂歡過復活節！ 「復活彩蛋童樂日」超過10項最受歡迎攤位遊戲及放電區 「復活彩蛋童樂日」於一連四日復活節假期3月29日至4月1日於黃金海岸商場舉行，場內有12大遊戲專區，每位入場小朋友可獲一張遊戲卡，成功挑戰各項遊戲即可獲得小禮物，保證滿載而歸！ 部分好玩攤位遊戲亮點推介如下：

「滾彩蛋」障礙賽 每年於美國白宮舉行的盛事即將搬到香港！在「滾彩蛋」障礙賽小朋友需要手執長柄湯匙，把復活彩蛋向前滾動，要好好控制雞蛋在賽道內絕對是充滿挑戰！之後，更要攜蛋越過障礙，賽道按照小朋友高度分難度等級，限時內成功將蛋運到終點即成功！

「換」蛋樂 小朋友先要測試手氣抽出5隻復活蛋，活動期間需要與其他參加互相交換復活蛋，直到集齊5隻相同顏色的復活蛋，不但考驗小朋友的溝通能力，亦可透過遊戲結識新玩伴！

蛋…回家 參加者需要眼明手快，將繽紛復活蛋拋進鳥巢內！

賓尼高爾夫 讓小朋友一嘗試玩高爾夫！全長共300cm的賽道，只要手執球棍輕輕揮杆，將復活蛋送進兔子咀內的洞中，即算成功！

Bingo 轉轉樂 除了鬥智鬥力的遊戲，亦都加添幸運元素的小玩意增加刺激感！抽取一張Bingo卡，再轉出數字球，最快連成一線者即獲勝！