復活節2024｜AIRSIDE辦Anchorball怪獸樂園 經典角色巨大化/香港獨家產品

每年3月，香港都會舉行世界級藝術展覽以及一連串相關活動。為響應「藝術三月」，AIRSIDE邀請到美國當代藝術家Ken Kelleher（Anchorball）於3月21日至5月5日，舉辦大中華區首個主題裝置展覽。適逢復活節，展覽將由結合啟德機場元素的AIRSIDE特別版Starhopper以及QuantumLeap兩大經典兔兔角色領軍，化身5米高巨型充氣雕塑，為藝術月與復活節掀起序幕。 Ken Kelleher的其他標誌性創作，包括「The Fuzz」與「Monstrous Marvels」系列的一眾可愛怪獸，將會於商場中庭集合，打造「AIRSIDE星際怪獸樂園」，於互動投影裝置、自拍館、夾公仔機等四大區域與大家見面。同期更有期間限定店，發售香港獨家造型產品，以及特色美食車推出以一眾角色為靈感的美食。

標誌性The Fuzz與Monstrous Marvels系列可愛怪獸齊集「AIRSIDE星際怪獸樂園」

首度於大中華區舉辦作品裝置展覽 於國際間享負盛名，在社交媒體有超過50萬粉絲的美國藝術家Ken Kelleher（Anchorball），以大型雕塑、充氣雕塑和數碼藝術聞名。近年Ken Kelleher以數碼科技結合AI，以不同經典卡通角色為靈感，如米奇老鼠、唐老鴨、多啦A夢、Hello Kitty等創作的作品。Ken Kelleher今次為AIRSIDE以及香港帶來一系列經典創作角色，其中星際兔子Starhopper更會加入啟德機場元素！

「奇趣幻影空間」與一眾角色互動跳舞 來自 「Monstrous Marvels」系列的一眾怪獸們都擁有憨厚造型與趣怪表情，充滿喜感。於「AIRSIDE星際怪獸樂園」中，3米至4米高的充氣裝置，將會以搞怪有趣的動作表情迎接大家。你更可以走進「奇趣幻影空間」，角色們更會模仿你的舞步動作，與你一同起舞。想與家人朋友留住與怪獸們的趣味一刻，就要來到「 ​怪誕自拍館」，以怪獸主題相紙，拍下開心時光。