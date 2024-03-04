旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套備用

旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身 風褸外套於機場機艙備用

旅行時訂購普通經濟艙機票，一般允許帶一件23-25公斤的寄艙行李，和一件7公斤的隨物行李。如果出發長途旅行或途中需要轉機，建議帶隨身行李箱，因為在轉機過程中，寄艙行李未必可以順利轉機，所以隨身行李箱 應放一些應急物品，以備不時之需。

想用盡各個行李箱容量？除了執拾基本行裝，女生可試着按照旅行清單收拾行李。帶最少的物品去旅行，就可以帶最多手信回來。