旅行清單女生篇｜水樽同底衫褲跟身　風褸外套備用

旅行時訂購普通經濟艙機票，一般允許帶一件23-25公斤的寄艙行李，和一件7公斤的隨物行李。如果出發長途旅行或途中需要轉機，建議帶隨身行李箱，因為在轉機過程中，寄艙行李未必可以順利轉機，所以隨身行李箱 應放一些應急物品，以備不時之需。
想用盡各個行李箱容量？除了執拾基本行裝，女生可試着按照旅行清單收拾行李。帶最少的物品去旅行，就可以帶最多手信回來。
旅行清單女生篇｜隨身手袋
1.護照
即使到埗目的地，護照都必需隨身攜帶，以便證明身份，甚至進行即場退稅程序。
2.現金和信用卡
現金最好分散擺放，並收藏在安全及隱蔽的地方。避免被賊人一次過偷取全部現金。
3.藥物和保養品
機艙濕度低，很容易感到皮膚乾燥。帶適量護膚品上機，方便舒緩皮膚不適，但記得護膚品容量不能超過100毫升。
4.手部消毒液
經過疫情後，酒精搓手液是很多人的必需品，尤其飛機乘客眾多，更需要注意個人衛生。
5.數據卡
方便下機抵埗時，可立即轉換數據卡。如果忘了帶sim卡針，可以試用耳環或扣針代替。
6.充電線
很多機場坐位和機艙座位都提供USB充電頭，只需帶備充電線即可馬上充電，省卻了隨身充電器的重量。
7.水樽
同樣時因為機艙濕度低，乘客應時刻補充水份。雖然過境時不能帶水，但很多機場均設有飲用水設施，方便乘客自行加水到水樽中，既環保又能省錢。
隨身行李箱
8.萬用旅行插頭(連USB頭)
去旅行當然以輕便為主，不會帶很多電子產品，而且現時很多電子產品都是使用USB數據線充電，所以帶一個附有USB充電頭的萬用旅行插頭就可以。
9.相機、記憶卡和電池
貴重的相機及其配件最好隨身，一來以防被偷，二來鋰電池不能放在寄艙行李中。
10.一套內衣褲
如果旅途中需要轉機，建議多帶一套內衣褲在隨身行李箱。因為在轉機過程中，寄艙行李有機會未能趕上第二程機，多帶一套內衣褲備用比較方便。
11.風褸外套
機場和機艙氣溫低，帶一件薄薄的風褸可作保暖用途。
旅行清單女生篇｜寄艙行李
12.摺疊旅行包
市面上很多摺疊式旅行包尺寸都符合國際尺碼，可直接登機使用。即使買多了手信也不怕！
13.帽子/圍巾/手套(如需要)
除了穿搭裝飾用途，還有保暖作用，特別適合日夜溫差大的地方。