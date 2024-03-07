郵輪公海遊｜開箱新加坡名勝世界雲頂夢號全攻略 超大海景露台/獨立桑拿房+按摩池/免費任玩滑水梯+繩網【有片】

不少人都夢想可以來一個郵輪公海遊，今次記者就帶大家去到新加坡，開箱名勝世界郵輪雲頂夢號。由新加坡出發，玩盡馬來西亞及布吉兩條航線之餘，更盡享郵輪入面的豪華設施，包括海景房、多項免費娛樂設施，如巨型水上樂園、繩網場等，一齊享受休閒之旅！ 鳴謝：Resort World Cruise、新加坡旅遊局 採訪、攝影：Kristy

雲頂夢號為名勝世界郵輪旗下豪華郵輪之一，船體長達335米，排水量逾15萬噸。以新加坡為母港，大家需要在新加坡濱海灣郵輪中心登船及離船，辦好手續之後就可以上船。一踏上船就可以感受到它的豪華感，一共有18層，設有35項餐飲設施，包括中、西、日式餐廳及酒吧；另有多項娛樂、休憩設施，一改大眾對「郵輪=沉悶」的觀感。今次它們將推出多條新航線，包括逢週五2晚週末遊航次、逢週日出發的2晚吉隆坡（經巴生港）航次；以及每週日之3晚普吉島航次。

名勝世界雲頂夢號｜ 180 度海景露台房 皇宮別墅包獨立按摩池 + 桑拿 記者今次入住的是露台客房，全程每位$2,800起。可容納2-4人，設有雙人床、梳化床、電視、雪櫃及風筒等基本設備；床邊設有USB位，方便大家充電。廁所空間雖然不大，但勝在乾濕分離。最重點當然是海景露台，放有茶几及2張椅子。如果有幸住到船尾房，露台足足有兩倍大，更備有沙灘椅，大家可以望住180度無敵大海慢慢chill。而船上Wi-Fi則額外收費，有需要的旅客可以加購。上船後每位乘客都會獲發一張紅色的卡，除了是房卡之外，船上的所有收費會記帳在這張卡上，下船後再一次過付款。

如果有更多預算，大家可以選擇入住皇宮系列的房間，分別位於16至18層甲板。除了有獨立電梯之外，部分房型更有管家服務。 「皇宮庭苑別墅」為整架船最豪華的房型，位於17層甲板，只此一間。房間附有私人管家服務，船上所有餐廳均為免費。面積達224平方米，主要分為客廳、飯廳，空間感十足；中間設有鋼琴，大家可以大顯身手！主人洗手間有梳妝空間，備有Dyson風筒。而最特別一定是自帶按摩池及桑拿房，走上樓梯更附有私人天台，有私隱度之餘亦極盡奢華。

名勝世界雲頂夢號｜巨型水上樂園 必玩 5 色滑梯 + 露天繩索場 而遊樂設施方面，絕對可以說是包羅萬有！最吸引一定是位於16層甲板的水上樂園，中間有巨型泳池，旁邊亦有幾個按摩池，大家可以盡情玩水兼曬日光浴。必玩5條不同顏色的滑水梯，代表不同長度及難度。建議大家可以先玩藍、黃及紅色3條，刺激度較低，小朋友都可以玩到。喜歡刺激的你，不妨一試紫色及黃色滑梯，接近70度的極陡斜角度，記者親身實測都覺得好玩！而小朋友都可以在旁邊的兒童水上樂園玩耍，同樣有滑水梯，放電一流。

除了水上活動之外，這裡更有露天繩索場。工作人員幫手帶好安全設備之後大家就可以走上繩索場，長達35米，設於設有不同關卡。腳下就是大海，再加上強勁海風，非常講究平衡力及耐力。

即睇船上全部娛樂設施！

郵輪每日都會舉辦不同活動，有免費亦有收費。大家可以在房間內的電視或船內的指示牌查閱最新資訊。記者今次就參與了泡沫派對，入場費為20新幣，包一杯飲品及雪條。晚上的星座劇院有不同的免費表演讓大家觀賞，又可以玩夜光保齡球、遊戲機及夾公仔。喜歡唱歌的你更可以包房唱K，提供不同收費套餐，包食物及飲品，絕對可以由早玩到晚，完全不會怕會悶！