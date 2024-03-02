減肥｜變肥前原來有預告！ 盤點7個身體變胖警號 易口渴/便秘都有關？

不少人都會因為身體突然變胖而感到煩惱，但變胖前其實身體會預先出現變化，提醒身體即將變胖。以下就為大家整理了7個身體變胖的警號，若果身體開始出現相關的「預告」，便需要開始控制體重！

變胖警號｜經常覺得口渴 如果突然變得經常感到口渴，而且補充水份後仍然有缺水的感覺，那麼可能要身體即將變胖有關。當體內鹽分攝入過多時，便會有缺水的情況出現，而缺水不但會令脂肪分解的速度變慢，還會在後續導致脂肪堆積，從而引致肥胖。因此若出現經常感到口渴的問題，建議補充足夠的水份，直至不再感到口渴為止。

變胖警號｜排便次數減少 一般而言，人體需要每天進行排便，從而讓身體的毒素，而合理的排便次數為一天一至三次。若果排便的次數減少，不但影響身體的新陳代謝，還會令每日身體攝取的卡路里高於正常狀態，繼而出現變胖的問題，需要多攝取膳食纖維或益生菌等來改善排便問題。

變胖警號｜習慣晚睡 不少人都有熬夜的習慣，而長時間熬夜會令睡眠時間不足，不但會影響身體的新陳代謝，還會抑制身體中的瘦蛋白分泌，令身體逐漸變成易胖體質，即使之後補眠亦難以調理。

變胖警號｜嗜重口味 若果口味變得越來越重口味，經常進食高油、鹽、糖或辛辣食品，除了會因為調味料而導致攝入過多的卡路里，還會容易引起水腫，從而逐漸變胖。因此如果口味出現改變，無調味不歡的話，便需要留意自身體重的變化。 變胖警號｜甚少磅重 有些人會因為害怕面對自己的體重而不敢上磅，但其實了解自身的體重才可以把握時間控制，這樣才會及早發現體重的不自然變化。因此建議應該養成一星期磅重一次的習慣，以防體重飆升而不自知。